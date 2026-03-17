61,5% поляків підтримують українців, але третина проти — результати дослідження

Більшість жителів Польщі позитивно ставляться до присутності українців у країні та їх інтеграції в суспільство. Про це свідчать результати нового опитування компанії United Surveys, проведеного для порталу Wirtualna Polska, пише The-Warsaw.

Як поляки оцінюють цю ситуацію

61,5% респондентів позитивно оцінюють присутність та інтеграцію українців у Польщі. При цьому 14,3% вибрали варіант «однозначно позитивно», а 47,2% — «скоріше позитивно».

Негативно ситуацію оцінив приблизно кожен третій учасник опитування — 33,8%. З них 22,3% відповіли «скоріше негативно», а 11,5% — «однозначно негативно». Ще 4,7% опитаних не змогли однозначно відповісти на це питання.

Думки помітно різняться залежно від політичних поглядів. Серед прихильників правлячої коаліції — «Koalicja Obywatelska», «Trzecia Droga» і «Lewica» — 83% респондентів оцінюють присутність громадян України позитивно. У цій групі тільки 16% мають негативне ставлення.

Серед виборців опозиції — «Prawo i Sprawiedliwość» і «Konfederacja» — оцінки більш розділені. 51% з них оцінюють ситуацію позитивно, проте частка критичних думок значно вища — 42%. При цьому кожен п’ятий прихильник опозиції, тобто 20%, оцінює присутність українців «однозначно негативно».

Коли проводили опитування

Опитування United Surveys для Wirtualna Polska проводилося з 27 лютого по 1 березня 2026 року.