Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
17 березня 2026, 9:10

Де в Європі найважче отримати громадянство у 2026 році: рейтинг країн

Паспорт країни Європейського Союзу відкриває широкі можливості: він дозволяє жити, працювати та навчатися у будь-якій державі ЄС, а також спрощує подорожі та доступ до соціальних програм. Саме тому для багатьох мігрантів отримання громадянства залишається важливою метою. Де у Європі отримати паспорт може бути найскладніше на сьогодні пише Visitukraine.today.

Паспорт країни Європейського Союзу відкриває широкі можливості: він дозволяє жити, працювати та навчатися у будь-якій державі ЄС, а також спрощує подорожі та доступ до соціальних програм.

Де найскладніше отримати громадянство у 2026 році

  • Швеція

Система натуралізації у Швеції довгий час вважалася доволі лояльною, однак влада планує суттєво посилити правила вже у 2026 році.

Основні вимоги:

  • проживання — 5 років, але планується збільшення до 8 років
  • обов’язковий мовний тест приблизно на рівні B1 з червня 2026 року
  • стабільний дохід — близько 20 000 крон на місяць
  • середній термін розгляду заяви — до 47 місяців
  • вартість подачі — близько 120 євро, але її планують підвищити до 250 євро

Подвійне громадянство у Швеції дозволене.

  • Німеччина

У 2024 році Німеччина реформувала законодавство про громадянство та скоротила строк натуралізації. Однак процедура залишається доволі бюрократичною.

Основні вимоги:

  • проживання — 5 років
  • знання німецької мови — рівень B1
  • складання тесту про законодавство та життя у країні
  • підтвердження фінансової самостійності
  • вартість подачі — близько 255 євро

Після реформи подвійне громадянство дозволене.

  • Франція

Однією з головних складностей у Франції є високі мовні вимоги.

Основні умови:

  • проживання — 5 років (іноді 2 роки після навчання у французькому університеті)
  • знання французької мови — рівень B2
  • іспит на інтеграцію та знання суспільства
  • сувора перевірка фінансової стабільності
  • вартість подачі — 255 євро

Подвійне громадянство дозволене.

  • Іспанія

Іспанія має одну з найдовших стандартних процедур натуралізації у Європі.

Основні вимоги:

  • проживання — 10 років
  • знання іспанської — рівень A2
  • складання тесту про культуру та державний устрій
  • після схвалення необхідно скласти присягу королю Іспанії
  • вартість подачі — близько 104 євро

Подвійне громадянство дозволене лише для громадян окремих країн.

  • Італія

В Італії отримання паспорта може займати багато років через тривалий строк проживання та довгий розгляд заяв.

Основні вимоги:

  • проживання — 10 років (або 4 роки для громадян ЄС)
  • знання італійської — рівень B1
  • підтвердження стабільного доходу
  • розгляд заяви — 24−36 місяців
  • вартість подачі — близько 250 євро

Подвійне громадянство дозволене.

  • Австрія

Австрійська система натуралізації вважається однією з найсуворіших у Європі.

Основні вимоги:

  • проживання — 10 років, з яких 5 років із постійним місцем проживання
  • знання німецької — рівень B1
  • тест на громадянство
  • підтвердження фінансової незалежності
  • загальна вартість процедури може перевищувати 1 300 євро

Подвійне громадянство у більшості випадків не дозволене.

Данія має одні з найжорсткіших вимог до громадянства в Європі.

Основні умови:

  • проживання — приблизно 9 років
  • знання данської мови — рівень B2
  • складний тест на громадянство
  • обов’язкова церемонія з рукостисканням чиновника
  • вартість подачі — близько 800 євро

Подвійне громадянство дозволене.

  • Швейцарія

Складність натуралізації у Швейцарії пов’язана з багаторівневою системою ухвалення рішення.

Основні вимоги:

  • проживання — 10 років
  • рішення приймають федеральна влада, кантон і місцева громада
  • знання мови — A2 письмово / B1 усно
  • важлива активна інтеграція у місцеву спільноту
  • вартість подачі — від 90 євро плюс місцеві збори

Подвійне громадянство дозволене.

  • Норвегія

Після того як у Норвегії дозволили подвійне громадянство, кількість заяв значно зросла.

Основні вимоги:

  • проживання — 5−8 років
  • знання норвезької — рівень B1
  • тест із суспільствознавства
  • вартість подачі — близько 555 євро

Подвійне громадянство дозволене.

Основними причинами труднощів з отриманням паспорта є тривалі терміни проживання, високі вимоги до знання мови, суворі перевірки інтеграції та складні бюрократичні процедури.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментарі - 2

Exba
Exba
17 березня 2026, 9:31
Кипр — на общих основаниях 7 лет, греческий В1, экзамен по культуре и истории, ожидание сейчас около 5 лет. При этом это не гарантирует гражданство — нужно доказать свою связь с островом и интеграцию в местную жизнь. Но есть ускоренная процедура для высококвалифицированных специалистов — 4 года с языком В1 или 5 лет с уровнем А2, экзамен по культуре, плата за рассмотрение заявки 5000 евро. Первоначально задумывалось, что ускоренная процедура в целом будет занимать 8 месяцев, но сейчас по факту из-за большого количества аппликантов 10−12 месяцев. Но результат тоже не гарантирован — на собеседовании решают на сколько человек интегрирован с Кипром
TattiReuven
TattiReuven
17 березня 2026, 11:08
Болгария от 8−12 лет проживание в зависимости от оснований, из них 5 лет ВНЖ, болгарский на В1 финансовая самостоятельность. И то не факт, что дадут. По корням и то до 5 лет ждут Но люди активно стремятся получить
