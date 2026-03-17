Де в Європі найважче отримати громадянство у 2026 році: рейтинг країн

Паспорт країни Європейського Союзу відкриває широкі можливості: він дозволяє жити, працювати та навчатися у будь-якій державі ЄС, а також спрощує подорожі та доступ до соціальних програм. Саме тому для багатьох мігрантів отримання громадянства залишається важливою метою. Де у Європі отримати паспорт може бути найскладніше на сьогодні пише Visitukraine.today.

Де найскладніше отримати громадянство у 2026 році

Швеція

Система натуралізації у Швеції довгий час вважалася доволі лояльною, однак влада планує суттєво посилити правила вже у 2026 році.

Основні вимоги:

проживання — 5 років, але планується збільшення до 8 років

обов’язковий мовний тест приблизно на рівні B1 з червня 2026 року

стабільний дохід — близько 20 000 крон на місяць

середній термін розгляду заяви — до 47 місяців

вартість подачі — близько 120 євро, але її планують підвищити до 250 євро

Подвійне громадянство у Швеції дозволене.

Німеччина

У 2024 році Німеччина реформувала законодавство про громадянство та скоротила строк натуралізації. Однак процедура залишається доволі бюрократичною.

Основні вимоги:

проживання — 5 років

знання німецької мови — рівень B1

складання тесту про законодавство та життя у країні

підтвердження фінансової самостійності

вартість подачі — близько 255 євро

Після реформи подвійне громадянство дозволене.

Франція

Однією з головних складностей у Франції є високі мовні вимоги.

Основні умови:

проживання — 5 років (іноді 2 роки після навчання у французькому університеті)

знання французької мови — рівень B2

іспит на інтеграцію та знання суспільства

сувора перевірка фінансової стабільності

вартість подачі — 255 євро

Подвійне громадянство дозволене.

Іспанія

Іспанія має одну з найдовших стандартних процедур натуралізації у Європі.

Основні вимоги:

проживання — 10 років

знання іспанської — рівень A2

складання тесту про культуру та державний устрій

після схвалення необхідно скласти присягу королю Іспанії

вартість подачі — близько 104 євро

Подвійне громадянство дозволене лише для громадян окремих країн.

Італія

В Італії отримання паспорта може займати багато років через тривалий строк проживання та довгий розгляд заяв.

Основні вимоги:

проживання — 10 років (або 4 роки для громадян ЄС)

знання італійської — рівень B1

підтвердження стабільного доходу

розгляд заяви — 24−36 місяців

вартість подачі — близько 250 євро

Подвійне громадянство дозволене.

Австрія

Австрійська система натуралізації вважається однією з найсуворіших у Європі.

Основні вимоги:

проживання — 10 років, з яких 5 років із постійним місцем проживання

знання німецької — рівень B1

тест на громадянство

підтвердження фінансової незалежності

загальна вартість процедури може перевищувати 1 300 євро

Подвійне громадянство у більшості випадків не дозволене.

Данія має одні з найжорсткіших вимог до громадянства в Європі.

Основні умови:

проживання — приблизно 9 років

знання данської мови — рівень B2

складний тест на громадянство

обов’язкова церемонія з рукостисканням чиновника

вартість подачі — близько 800 євро

Подвійне громадянство дозволене.

Швейцарія

Складність натуралізації у Швейцарії пов’язана з багаторівневою системою ухвалення рішення.

Основні вимоги:

проживання — 10 років

рішення приймають федеральна влада, кантон і місцева громада

знання мови — A2 письмово / B1 усно

важлива активна інтеграція у місцеву спільноту

вартість подачі — від 90 євро плюс місцеві збори

Подвійне громадянство дозволене.

Норвегія

Після того як у Норвегії дозволили подвійне громадянство, кількість заяв значно зросла.

Основні вимоги:

проживання — 5−8 років

знання норвезької — рівень B1

тест із суспільствознавства

вартість подачі — близько 555 євро

Подвійне громадянство дозволене.

Основними причинами труднощів з отриманням паспорта є тривалі терміни проживання, високі вимоги до знання мови, суворі перевірки інтеграції та складні бюрократичні процедури.