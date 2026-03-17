Де в Європі найважче отримати громадянство у 2026 році: рейтинг країн

Паспорт країни Європейського Союзу відкриває широкі можливості: він дозволяє жити, працювати та навчатися у будь-якій державі ЄС, а також спрощує подорожі та доступ до соціальних програм. Саме тому для багатьох мігрантів отримання громадянства залишається важливою метою. Де у Європі отримати паспорт може бути найскладніше на сьогодні пише Visitukraine.today.
Де найскладніше отримати громадянство у 2026 році
- Швеція
Система натуралізації у Швеції довгий час вважалася доволі лояльною, однак влада планує суттєво посилити правила вже у 2026 році.
Основні вимоги:
- проживання — 5 років, але планується збільшення до 8 років
- обов’язковий мовний тест приблизно на рівні B1 з червня 2026 року
- стабільний дохід — близько 20 000 крон на місяць
- середній термін розгляду заяви — до 47 місяців
- вартість подачі — близько 120 євро, але її планують підвищити до 250 євро
Подвійне громадянство у Швеції дозволене.
- Німеччина
У 2024 році Німеччина реформувала законодавство про громадянство та скоротила строк натуралізації. Однак процедура залишається доволі бюрократичною.
Основні вимоги:
- проживання — 5 років
- знання німецької мови — рівень B1
- складання тесту про законодавство та життя у країні
- підтвердження фінансової самостійності
- вартість подачі — близько 255 євро
Після реформи подвійне громадянство дозволене.
Франція
Однією з головних складностей у Франції є високі мовні вимоги.
Основні умови:
- проживання — 5 років (іноді 2 роки після навчання у французькому університеті)
- знання французької мови — рівень B2
- іспит на інтеграцію та знання суспільства
- сувора перевірка фінансової стабільності
- вартість подачі — 255 євро
Подвійне громадянство дозволене.
- Іспанія
Іспанія має одну з найдовших стандартних процедур натуралізації у Європі.
Основні вимоги:
- проживання — 10 років
- знання іспанської — рівень A2
- складання тесту про культуру та державний устрій
- після схвалення необхідно скласти присягу королю Іспанії
- вартість подачі — близько 104 євро
Подвійне громадянство дозволене лише для громадян окремих країн.
- Італія
В Італії отримання паспорта може займати багато років через тривалий строк проживання та довгий розгляд заяв.
Основні вимоги:
- проживання — 10 років (або 4 роки для громадян ЄС)
- знання італійської — рівень B1
- підтвердження стабільного доходу
- розгляд заяви — 24−36 місяців
- вартість подачі — близько 250 євро
Подвійне громадянство дозволене.
- Австрія
Австрійська система натуралізації вважається однією з найсуворіших у Європі.
Основні вимоги:
- проживання — 10 років, з яких 5 років із постійним місцем проживання
- знання німецької — рівень B1
- тест на громадянство
- підтвердження фінансової незалежності
- загальна вартість процедури може перевищувати 1 300 євро
Подвійне громадянство у більшості випадків не дозволене.
Данія має одні з найжорсткіших вимог до громадянства в Європі.
Основні умови:
- проживання — приблизно 9 років
- знання данської мови — рівень B2
- складний тест на громадянство
- обов’язкова церемонія з рукостисканням чиновника
- вартість подачі — близько 800 євро
Подвійне громадянство дозволене.
- Швейцарія
Складність натуралізації у Швейцарії пов’язана з багаторівневою системою ухвалення рішення.
Основні вимоги:
- проживання — 10 років
- рішення приймають федеральна влада, кантон і місцева громада
- знання мови — A2 письмово / B1 усно
- важлива активна інтеграція у місцеву спільноту
- вартість подачі — від 90 євро плюс місцеві збори
Подвійне громадянство дозволене.
- Норвегія
Після того як у Норвегії дозволили подвійне громадянство, кількість заяв значно зросла.
Основні вимоги:
- проживання — 5−8 років
- знання норвезької — рівень B1
- тест із суспільствознавства
- вартість подачі — близько 555 євро
Подвійне громадянство дозволене.
Основними причинами труднощів з отриманням паспорта є тривалі терміни проживання, високі вимоги до знання мови, суворі перевірки інтеграції та складні бюрократичні процедури.
