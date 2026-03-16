Курс долара США пішов вниз під час міжбанківських торгів у понеділок 16 березня. Водночас євро подорожчало. Про це свідчать дані торгів.
16 березня 2026, 17:32
Курс валют: банки, обмінники, НБУ
|
Відкриття 16 березня
|
Закриття 16 березня
|
Зміни
|
44,05/44,10
|
43,98/44,01
|
7/9
|
50,34/50,38
|
50,54/50,55
|
20/17
Офіційний курс на 17 березня: долар — 44,08 грн, євро — 50,58 грн.
Середній курс у банках: 43,90−44,40 грн/долар, 50,35−51,10 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 44,30−44,40, євро — 51,10−51,30 грн.
Джерело: Мінфін
