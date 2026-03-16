В Україні почнуть анульовувати ліцензії автоперевізників, які беруть на роботу водіїв не офіційно

Державна служба України з безпеки на транспорті за підтримки Міністерства розвитку громад та територій розпочала тестування системи автоматичного контролю за легальністю працевлаштування водіїв. Відтепер наявність офіційного трудового договору стане жорстким та безальтернативним критерієм для збереження права компаній на здійснення пасажирських і вантажних рейсів. Про це повідомляє Укртрансбезпека.

Механізм перевірки: інтеграція баз даних

У межах оновлення Єдиного комплексу інформаційних систем (ЄКІС) відомства запроваджується алгоритм перехресного моніторингу. Інформація про водіїв, яка міститься в ліцензійних справах транспортних компаній, буде в автоматичному режимі звірятися з реєстрами Державної податкової служби України. Завершення технічних налаштувань та орієнтовна дата повноцінної доступності системи припадають на 16 березня.

Ультиматум для ліцензіатів

З моменту запуску оновлення в особистих кабінетах перевізників у системі ЄКІС відображатиметься актуальний статус працевлаштування кожного закріпленого працівника. Хоча вимога щодо наявності офіційного трудового договору формально існувала в ліцензійних умовах і раніше, тепер її порушення унеможливить подальшу операційну діяльність. Регулятор зобов'язує транспортні компанії самостійно провести аудит своїх баз даних та легалізувати відносини з персоналом відповідно до чинного законодавства, інакше виконання перевезень буде заблоковано.

Офіційні мотиви регулятора

Згідно із заявами відомства, посилення адміністративного контролю має на меті трансформацію ринку автоперевезень. Серед головних завдань ініціативи декларується забезпечення рівних конкурентних умов для легального бізнесу, загальне підвищення прозорості галузі та повна ліквідація схем із використанням фіктивних трудових відносин.

Кадрова криза та вплив мобілізації

Регуляторна ініціатива Укртрансбезпеки впроваджується на тлі найгострішого дефіциту кадрів у транспортно-логістичній галузі України. За даними профільних міністерств та конфедерацій роботодавців, станом на 2024−2026 роки загальна нестача водіїв вантажівок сягає 25% (близько 30−40 тисяч фахівців), а в секторі міських пасажирських перевезень дефіцит становить до 30%. Головним тригером цього кадрового голоду є посилення мобілізаційних процесів. Значна частина водіїв свідомо уникає офіційного працевлаштування, оскільки це вимагає перебування на військовому обліку та оновлення даних у ТЦК. До цього часу «тіньова» зайнятість залишалася для багатьох транспортних підприємств єдиним способом утримати працівників і не допустити зупинки автопарків.