За 60 років фонд Баффета приніс 6 000 000% прибутку: топ-5 угод

За 60 років управління конгломератом Berkshire Hathaway Воррен Баффет досяг показника дохідності акцій у понад 6 000 000%, що у 130 разів перевищує результати індексу S&P 500 (46 061% з урахуванням дивідендів) за аналогічний період. Основу цього капіталу сформували п'ять ключових інвестицій — See's Candies, Bank of America, Coca-Cola, American Express та Apple, які утримувалися десятиліттями попри періодичні ринкові кризи. Про це повідомляє Moneywise.

Від рознощика газет до мільярдера

Воррен Баффет офіційно завершив свою діяльність на посаді керівника Berkshire Hathaway 31 грудня 2025 року. Його поточний чистий капітал оцінюється в межах $145−150 мільярдів, що закріплює за ним місце в десятці найбагатших людей планети. Показово, що 99% цих статків було сформовано вже після того, як йому виповнилося 56 років. Свій перший мільйон він заробив до 30 років, однак позначку в $1,4 мільярда подолав лише у 1986 році.

Формування цього капіталу почалося з $9800, які він накопичив до 19 років, розвозячи газети, продаючи пляшки Coca-Cola від дверей до дверей та керуючи мережею автоматів для пінболу. Його подальші найбільші прибутки не були наслідком сліпої вдачі, а результатом методичного утримання акцій зрозумілих йому компаній.

5. See's Candies

Вартість придбання: $25 мільйонів

Сукупний прибуток до оподаткування: понад $2 мільярди

Дохідність: понад 8000%

Рік інвестування: 1972

До придбання See's Candies Баффет сповідував підхід, який називав інвестуванням у «сигарні недопалки» — купівлю збиткових підприємств, що торгуються нижче своєї ліквідаційної вартості, задля отримання разового залишкового прибутку. Змінити цю парадигму його переконав партнер Чарлі Мангер.

За критеріями Бенджаміна Грема, ціна у $25 мільйонів за See's Candies була завищеною відносно балансової вартості компанії. Баффет ледь не скасував угоду, на що Мангер відповів, що той «повертається в кам'яний вік». Ця інвестиція довела Баффету цінність цінової влади — здатності бізнесу регулярно підвищувати ціни без втрати лояльності споживачів. Грошові потоки від фабрики згодом профінансували інші великі придбання, зокрема акцій Coca-Cola.

4. Bank of America

Початкові інвестиції: $5 мільярдів

Паперовий прибуток після виконання варантів: миттєві ~$12 мільярдів

Пікова вартість частки: понад $36 мільярдів (у 2022 році)

У серпні 2011 року Bank of America втратив половину своєї ринкової вартості на тлі судових позовів після іпотечної кризи. Скориставшись відтоком інвесторів, Баффет запропонував гендиректору банку Браяну Мойнігану угоду на власних жорстких умовах: купівлю привілейованих акцій на $5 мільярдів із гарантованою дохідністю 6% ($300 мільйонів щорічно) та отримання варантів на викуп 700 мільйонів звичайних акцій за фіксованою ціною $7,14 (значно нижче тодішньої ринкової ціни).

Коли у 2017 році акції банку зросли до $24, Баффет реалізував варанти, миттєво отримавши $12 мільярдів паперового прибутку. Berkshire стала найбільшим акціонером банку, утримуючи цю позицію до масштабного розпродажу активів у 2024−2025 роках.

«Найкраще, що може з нами статися, — це коли чудова компанія стикається з тимчасовими труднощами, — казав Баффет. — Ми хочемо купувати їх, коли вони лежать на операційному столі».

3. Coca-Cola

Сума інвестицій: $1,3 мільярда

Поточна вартість: ~$31 мільярда

Дохідність: ~2300% (без урахування дивідендів)

Рік інвестування: 1988

Коли у 1988 році Баффет придбав пакет акцій на $1,3 мільярда, аналітики Волл-стріт вважали актив переоціненим. Проте інвестор фокусувався на глобальному охопленні бренду та перспективі найближчих 30 років. «Насправді, коли ми володіємо частками видатних компаній із чудовим менеджментом, наш улюблений період утримання — це назавжди», — писав він.

Справжня цінність цієї угоди розкрилася через дивіденди. У 1994 році виплати склали $75 мільйонів. У 2025 році Berkshire отримала $816 мільйонів, а після лютневого підвищення дивідендів у 2026 році річна сума наблизиться до $848 мільйонів. Ефективна дивідендна дохідність на початкову інвестицію становить близько 65% річних. Баффет не продав жодної акції протягом майже трьох десятиліть.

2. American Express

Сума інвестицій: ~$1,3 мільярда

Поточна вартість: ~$46−56 мільярдів

Дохідність: ~3500−4200%

Утримання: з 1960-х років

У 1963 році дочірня компанія American Express виявилася замішаною в афері з підробленими складськими квитанціями на соєву олію. Компанія отримала позови на $135 мільйонів за власного капіталу лише у $78 мільйонів, що призвело до обвалу акцій.

35-річний Баффет провів власний аудит: відвідавши стейкхаус в Омасі, він переконався, що клієнти продовжують розраховуватися картками компанії. Зрозумівши, що криза є репутаційною, а не структурною, він придбав 5% акцій за $13 мільйонів, які згодом виросли в ціні в кілька разів. Основну позицію він сформував у 1990-х роках за $1,3 мільярда і не купував нових акцій з 1995 року. Наразі Berkshire володіє близько 22% компанії.

«Будьте боязкими, коли інші жадібні, і жадібними, коли інші бояться», — його відоме правило, що пояснює цей маневр.

1. Apple

Сума інвестицій: ~$36 мільярдів

Загальний прибуток: понад $120 мільярдів

Рік інвестування: 2016

Уникаючи технологічного сектора більшу частину життя, у 85 років Баффет інвестував близько $36 мільярдів в Apple. З 2016 по 2018 рік Berkshire зібрала майже мільярд акцій за середньою ціною $39,62 (з урахуванням дроблення). Наприкінці 2023 року пакет оцінювався у понад $174 мільярди.

Баффет оцінював Apple не як технологічний стартап, а як споживчий бренд із лояльною клієнтською базою. Попри те, що згодом компанія продала близько 75% своїх акцій Apple з метою ребалансування та оптимізації податків, актив залишається найбільшим у портфелі з часткою близько 23%.

Баффет залишив своєму наступнику Грегу Абелю рекордні $334 мільярди готівки та казначейських векселів наприкінці 2024 року. До моменту фактичної передачі справ ця сума перевищила $380 мільярдів. За словами інвестора: «Фондовий ринок — це механізм передачі грошей від нетерплячих до терплячих».

Чому це важливо

Кейс Воррена Баффета часто позиціонують як ідеалізований тріумф терпіння та довгострокового утримання акцій. Однак об'єктивний аналіз демонструє іншу реальність: його стратегія — це не просто пасивне очікування. Вона базується на здатності концентрувати величезні обсяги ліквідності у періоди ринкової ейфорії та безжально диктувати свої умови компаніям, що опинилися на межі колапсу (як це було з Bank of America).

Те, що у медіа виглядає як «пошук чудових бізнесів», на практиці є жорстким розрахунком: інвестуванням у монополістів із беззаперечною ціновою владою, здатною перекладати інфляційні витрати на споживачів. Сучасним інвесторам варто звертати увагу не лише на історичні 6 000 000% прибутку, а й на те, що останні два роки свого керівництва Баффет витратив на агресивний розпродаж ключових активів та накопичення понад $370 мільярдів готівки. Це найбільш недвозначний індикатор того, що навіть найтерплячіший інвестор світу зараз не бачить компаній, які б відповідали критеріям здорової оцінки.