У лютому українці придбали 2,7 тис. вживаних легковиків ввезених із США. Це на 16% менше, ніж за аналогічний період 2025 року, повідомляє Укравтопром.
16 березня 2026, 13:40
Ринок авто зі США охолов: імпорт уживаних машин скоротився на 16%
Які авто завозили
- Найбільша частка з цієї кількості (60%) — бензинові авто.
- Електромобілі охопили 16%.
- Гібридним авто належить — 14%.
- Дизельним — 6%.
- Авто з ГБО — 4%.
Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у лютому — 7 років.
Топ-5 вживаних авто, виготовлених в США
- FORD Escape — 326 од.;
- BMW X3 — 234 од.;
- BMW X5 — 203 од.;
- NISSAN Rogue — 193 од.;
- JEEP Cherokee — 162 од.
Джерело: Мінфін
