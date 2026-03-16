Вольфрам випередив золото: ринок зіткнувся з безпрецедентним дефіцитом

З лютого 2025 року вартість вольфраму — надщільного тугоплавкого металу, карбід якого є однією з найтвердіших речовин на Землі, — злетіла на 557%, випередивши динаміку золота. Про це пише Bloomberg.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Чому злетіли ціни

Фундаментальною причиною стало різке скорочення постачання вольфраму його головним виробником: відвантаження з Китаю впали приблизно на 40% після внесення Пекіном вольфрамової продукції до списків експортного контролю. В умовах виснаження складських запасів у покупців війна в Ірані виступила каталізатором, прискоривши зростання котирувань через військовий попит.

Хто основний споживач вольфраму

Основними споживачами вольфраму традиційно виступають цивільні галузі: металообробка, будівництво та аерокосмічна промисловість. Проте підвищення оборонних витрат посилило напруженість на вольфрамовому ринку.

Виробник твердосплавного інструменту Ceratizit, який входить до австрійської Plansee Group, намагається знизити ризики поставок за рахунок збирання та переробки вольфрамового брухту. Шведська машинобудівна група Sandvik також переробляє використані інструменти на високоякісний вольфрамовий порошок.

Що кажуть аналітики

«Поточний конфлікт на Близькому Сході є фактором, що сприяє останньому стрибку цін», — підкреслила Джанін Ле Ру з Project Blue. За її прогнозом, у 2026 році споживання вольфраму у військових цілях, включаючи використання у літальних апаратах та боєприпасах, має зрости на 12%.

Оскільки ринок вольфраму невеликий, дефіцит може спровокувати подальше зростання цін перед тим, як ситуація стабілізується, сказав співзасновник Arlington Innovation Partners Девід Аргайл. Для запуску нових копалень в Іспанії, Бразилії, Австралії та США потрібно близько двох років, тому інвестори мають «максимум 24-місячне вікно, коли ситуація залишатиметься розчаровує і дратує», попередив він.

«За мої 12 років роботи на ринках біржових товарів з безліччю дивних і дивовижних металів я ніколи не бачив такого дефіцитного ринку, як зараз на вольфрам», — заявив віце-президент з досліджень ринків сировини в BMO Capital Markets Джордж Хеппел.

За його словами, війна в Ірані стала «суворим нагадуванням» про металомісткість сучасних воєн: «Сотні та тисячі безпілотників, а також сотні та тисячі ракет та безпілотників, що їм протидіють. Вольфраму відведено у цьому велику роль».