Жодної української компанії: як сформували портфель Ukraine Reconstruction ETF

Кошик акцій з 50 компаній індексу VettaFi Ukraine Reconstruction, до якого прив’язаний Ukraine Reconstruction ETF — запущений минулого тижня на Лондонській фондовій біржі (LSE) перший спеціальний інвестиційний фонд, присвячений відбудові України — наразі містить лише іноземні компанії, тоді як емітенти з України в ньому відсутні. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо про Ukraine Reconstruction UCITS ETF

«Ukraine Reconstruction UCITS ETF (тікер UKRN) забезпечує інвестиції в компанії, які сприяють відновленню України, її енергетичній незалежності та довгостроковій стійкості», — йдеться в описі фонду на сайті британської інвестиційної компанії HANetf, яка його запустила.

«ETF націлений на диверсифікований портфель європейських інфраструктурних та оборонних компаній, окремих глобальних промислових підприємств, компаній, що котируються на українських біржах, а також обмежену частку інвестиційних фондів, орієнтованих на Україну», — зазначено в презентації.

Які акції в кошику

Станом на зараз в кошику, який переглядається щоквартально, ньому найбільшу вагу мають Siemens Energy AG — 5,29%, BAE Systems PLC — 5,20%, Johnson Controls International PLC — 4,55%, ABB Limited — 4,44%, Caterpillar Inc — 4,41%, Vinci SA — 4,27%, Schneider Electric SE — 4,23%, Eaton Corporation PLC — 4,21%, Rheinmetall AG — 4,07% та CRH PLC — 3,86%.

Загальна капіталізація всіх 50 компаній складає $2,25 трлн. Більше всього компаній представників зі США — 27,5%, Франції — 16.5%, Швейцарії — 10,1%, Німеччини — 9,7% та Швеції — 9,4%.

Відлік індексу VettaFi

Відлік індексу VettaFi Ukraine Reconstruction почався 25 січня 2022 року з позначки 1000, на 13 березня цього року його значення складало 1837,71 пункт, а максимуму у 1981,63 пункти він досягнув 24 лютого цього року.

Чисті активи фонду, згідно інформації на сайті, наразі складають трохи більше EUR1 млн, випущено 130 тис. акцій, тоді як загалом активи під управлінням HANetf складають $5,43 млрд.

Торги акціями Ukraine Reconstruction ETF на LSE стартували 13 березня з $9,43 за акцію та закрилися на рівні $9,16, оборот за день — 8,57 тис. акцій.

Зазначається, що окрім LSE фонд пройшов лістинг на біржах Deutsche Börse Xetra та Borsa Italiana в Мілані.

«На момент запуску портфель складається переважно з відомих європейських та світових компаній, що котируються на біржі, здатних реалізувати масштабні інфраструктурні, енергетичні, промислові та оборонні проекти. Очікується, що ці фірми відіграватимуть центральну роль у діяльності з реконструкції відповідно до нормативно-правових баз, узгоджених з ЄС», — зазначено у пресрелізі на сайті LSE.

«UKRN також був розроблений для того, щоб допомогти українським компаніям перейти на публічні ринки. ETF покликаний діяти як прозорий, заснований на правилах інструмент, здатний розподіляти капітал українським підприємствам у міру проходження лістингів та зростання ліквідності», — додала Лондонська фондова біржа.

Окрім запуску ETF, HANetf планує підтримувати Україну через цільові ініціативи, пов’язані з фінансовим розвитком та соціальною стійкістю. Це включає програми пожертвувань, підтримку Федерації регбі України та спонсорування українських фахівців, які здобувають фінансову кваліфікацію у Великій Британії.