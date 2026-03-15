15 березня 2026, 12:08

Ера дешевого ШІ завершується: чому ціни на нейромережі різко зростуть

Технологічні компанії наразі штучно занижують вартість доступу до моделей штучного інтелекту за рахунок венчурного капіталу, аби захопити ринок та сформувати залежність у користувачів. Проте напередодні виходу на біржу розробники будуть змушені різко підвищити тарифи для досягнення прибутковості. Про це пише видання Axios.

Венчурні субсидії замість реального прибутку

Жорстка конкуренція змушує лабораторії ШІ агресивно демпінгувати, що призводить до падіння маржинальності. За даними аналітичної платформи Crunchbase, у лютому 90% усіх венчурних інвестицій дісталися ШІ-стартапам, причому 74% з цих коштів освоїли лише дві компанії — OpenAI та Anthropic. Крім того, розробники отримують обчислювальні потужності зі знижками через стратегічні партнерства, що на Волл-стріт називають «циклічним фінансуванням». Наприклад, корпорація Microsoft надає OpenAI свої сервери за цінами, нижчими за ринкові.

Генеральна директорка стартапу Writer Мей Хабіб у коментарі виданню пояснила неминучість змін: «Ці компанії, які розробляють великі мовні моделі, вийдуть на відкритий ринок акцій, і їм доведеться підняти ціни, тому що в них просто не буде іншого виходу».

Мільярдні збитки на тлі технологічного прогресу

Хоча нові моделі від OpenAI, Google та Anthropic загалом стають швидшими та дешевшими, фінансова математика корпорацій залишається складною. Раніше індустрія була зосереджена на чипах для навчання нейромереж, але тепер Nvidia та її конкуренти сфокусувалися на інференсі — процесі обчислень, який безпосередньо дозволяє моделям відповідати на запити користувачів. Очікується, що наступного тижня на конференції розробників Nvidia представить новий, ще більш ефективний чип.

Завдяки стрибку ефективності інференсу сукупна вартість токенів (витрати на генерацію тексту) знизилася. Однак маржа ШІ-лабораторій все ще залишається негативною, про що свідчать дані компанії PitchBook. Прогнозується, що у 2026 році OpenAI «спалить» 14 мільярдів доларів, що значно гірше за показники 2025 року (від 8 до 9 мільярдів доларів збитків). Водночас маржа компанії Anthropic змінилася з мінус 94% у 2024 році до приблизно плюс 40% у 2025-му, хоча вона досі перебуває під фінансовим тиском через вищі, ніж очікувалося, витрати на інференс.

Споживачі забирають маржу в корпоративного сегмента

Зі зниженням цін використання ШІ різко зростає, як і загальні корпоративні витрати на ці технології (за даними платформи відстеження бізнес-витрат Ramp). Проте кожного разу, коли користувач надсилає складний запит, ШІ-лабораторія фактично втрачає гроші на цій транзакції. Безкоштовні акаунти мають ліміт використання токенів, який розширюється при переході на стандартну споживчу підписку. Але саме ці базові недорогі підписки зараз субсидуються венчурним капіталом найбільше.

Згідно зі статистикою Ramp, у лютому 28% корпоративних витрат на чат-боти OpenAI проходили саме через особисті споживчі тарифи працівників, а не через дорожчі корпоративні пакети, які могли б приносити розробникам вищу маржу. Водночас дані платформи показують, що саме Anthropic наразі акумулює більшу частину зафіксованих корпоративних витрат на ШІ-інструменти.

Історичні паралелі та неминучість IPO

Інвестори Кремнієвої долини вже проходили подібний етап. Свого часу венчурні гроші фінансували так звані «субсидії на спосіб життя міленіалів», штучно знижуючи вартість поїздок в Uber та доставки через DoorDash. До цього компанія Amazon роками розбудовувала свою клієнтську базу за рахунок низьких цін, безкоштовної доставки та відсутності податку з продажу в більшості штатів США. Зрештою всі ці корпорації були змушені встановити тарифи, які б реально покривали їхні витрати та приносили прибуток.

Експерти впевнені, що поточна ітерація субсидування штучного інтелекту також скінчиться. Очікується, що і OpenAI, і Anthropic проведуть первинне публічне розміщення акцій (IPO). Публічні інвестори жорстко вимагатимуть від менеджменту зростання прибутків та розширення маржі. Попри те, що самі чипи стають ефективнішими, сукупні витрати лабораторій безперервно зростають, адже їм потрібні нові дата-центри та постійна модернізація для задоволення попиту. Тому, хоча базова собівартість генерації впаде, загальні витрати клієнтів неминуче мають зрости, щоб компанії стали комерційно успішними та окупили мільярдні вкладення.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Андрій М***к
15 березня 2026, 13:07
