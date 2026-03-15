Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
ВхідРеєстрація
15 березня 2026, 11:15

У Китаї поліція арештувала робота, бо він довів пенсіонерку до швидкої

У китайському районі Макао поліція змушена була арештувати гуманоїдного робота після того, як він налякав 70-річну жінку настільки, що їй знадобилася госпіталізація. Інцидент стався через безвідповідальне використання машини місцевим навчальним центром у тестових і рекламних цілях, що викликало дискусії щодо безпеки технологій у громадських місцях. Про це повідомляє MakaoPOST.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Конфлікт між людиною та машиною стався, коли літня жінка зупинилася на вулиці, щоб скористатися смартфоном. Раптом вона усвідомила, що зовсім поруч із нею знаходиться хтось сторонній. За даними правоохоронців, між пенсіонеркою та роботом не відбулося жодного фізичного контакту, і жінка не отримала травм у результаті інциденту.

Однак через раптовий переляк вона відчула погіршення самопочуття та попросила доставити її до лікарні для медичного обстеження і лікування. Невдовзі після перевірки стану здоров'я лікарі її виписали, а сама постраждала вирішила не подавати офіційну скаргу на винуватців.

Реакція машини на емоції

У мережі стрімко поширилося відео, де жінка емоційно лає механічного переслідувача кантонським діалектом:

«Ти змушуєш моє серце битися частіше! У тебе купа справ, тож який сенс цим займатися? Ти що, збожеволів?» — обурювалася постраждала.

У відповідь на крик робот із незрозумілою метою просто підняв руки догори. Згодом відео фіксує, як двоє поліцейських офіцерів супроводжують механічного порушника спокою.

Комерційні тести на перехожих

Поліція швидко встановила, що епічне повстання машин тут ні до чого. Робот належить одному з місцевих навчальних центрів, а під час інциденту ним керував 50-річний чоловік. Оператор зізнався, що тестував пристрій для вдосконалення його алгоритмів, щоб у майбутньому використовувати гуманоїда для комерційної рекламної діяльності свого закладу. Правоохоронці обмежилися попередженням: чоловіку наказали бути обережнішим під час виведення роботів у громадські місця, аби не створювати небезпеки та не лякати пішоходів.

Деталі інциденту

Згідно з даними міжнародних ЗМІ, інцидент відбувся ввечері 5 березня у районі Патане (Макао). Механічним «хуліганом» виявився робот моделі G1 від китайської компанії Unitree Robotics, базова вартість якого становить близько 85 тисяч юанів (понад 15 тисяч доларів США). Представники закладу Study Hard Education Centre, якому належить пристрій, виправдовувалися тим, що тротуар був занадто вузьким. Оскільки жінка раптово зупинилася, робот не зміг її обійти і просто чекав позаду із увімкненими світловими індикаторами. В умовах темної пори доби це і спровокувало в літньої людини сильний переляк.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами