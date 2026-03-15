У Китаї поліція арештувала робота, бо він довів пенсіонерку до швидкої

У китайському районі Макао поліція змушена була арештувати гуманоїдного робота після того, як він налякав 70-річну жінку настільки, що їй знадобилася госпіталізація. Інцидент стався через безвідповідальне використання машини місцевим навчальним центром у тестових і рекламних цілях, що викликало дискусії щодо безпеки технологій у громадських місцях. Про це повідомляє MakaoPOST.

Що відомо

Конфлікт між людиною та машиною стався, коли літня жінка зупинилася на вулиці, щоб скористатися смартфоном. Раптом вона усвідомила, що зовсім поруч із нею знаходиться хтось сторонній. За даними правоохоронців, між пенсіонеркою та роботом не відбулося жодного фізичного контакту, і жінка не отримала травм у результаті інциденту.

Однак через раптовий переляк вона відчула погіршення самопочуття та попросила доставити її до лікарні для медичного обстеження і лікування. Невдовзі після перевірки стану здоров'я лікарі її виписали, а сама постраждала вирішила не подавати офіційну скаргу на винуватців.

Реакція машини на емоції

У мережі стрімко поширилося відео, де жінка емоційно лає механічного переслідувача кантонським діалектом:

«Ти змушуєш моє серце битися частіше! У тебе купа справ, тож який сенс цим займатися? Ти що, збожеволів?» — обурювалася постраждала.

У відповідь на крик робот із незрозумілою метою просто підняв руки догори. Згодом відео фіксує, як двоє поліцейських офіцерів супроводжують механічного порушника спокою.

Комерційні тести на перехожих

Поліція швидко встановила, що епічне повстання машин тут ні до чого. Робот належить одному з місцевих навчальних центрів, а під час інциденту ним керував 50-річний чоловік. Оператор зізнався, що тестував пристрій для вдосконалення його алгоритмів, щоб у майбутньому використовувати гуманоїда для комерційної рекламної діяльності свого закладу. Правоохоронці обмежилися попередженням: чоловіку наказали бути обережнішим під час виведення роботів у громадські місця, аби не створювати небезпеки та не лякати пішоходів.

Деталі інциденту

Згідно з даними міжнародних ЗМІ, інцидент відбувся ввечері 5 березня у районі Патане (Макао). Механічним «хуліганом» виявився робот моделі G1 від китайської компанії Unitree Robotics, базова вартість якого становить близько 85 тисяч юанів (понад 15 тисяч доларів США). Представники закладу Study Hard Education Centre, якому належить пристрій, виправдовувалися тим, що тротуар був занадто вузьким. Оскільки жінка раптово зупинилася, робот не зміг її обійти і просто чекав позаду із увімкненими світловими індикаторами. В умовах темної пори доби це і спровокувало в літньої людини сильний переляк.