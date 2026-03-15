15 березня 2026, 10:05

«Піраміда без реальної вартості»: Борис Джонсон прогнозує крах біткоїна

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон публічно розкритикував криптовалютну індустрію, назвавши біткоїн класичною фінансовою пірамідою. Політик переконаний, що відсутність державного регулювання та базової цінності перетворює цифрові активи на механізм виманювання заощаджень у роздрібних інвесторів. Про це Джонсон пише у колонці на Daily Mail.

Анатомія шахрайства очима експрем'єра

Свою позицію щодо крипторинку Джонсон ілюструє історією знайомого колишнього бізнесмена з Оксфордширу, який втратив на цифрових активах 20 000 фунтів стерлінгів. За словами політика, для цього чоловіка все почалося з передачі 500 фунтів малознайомій людині під обіцянку швидкого подвоєння капіталу. Експрем'єр зазначає, що протягом трьох з половиною років інвестор сплачував різноманітні комісії у марних спробах повернути кошти, які зрештою зникли в інтернеті.

Джонсон звертає увагу на маніпулятивну природу таких схем: навіть після втрати значної суми та визнання факту шахрайства, жертва продовжувала вірити, що додаткові грошові вливання допоможуть повернути капітал та конвертувати віртуальні монети у реальні гроші. Політик стверджує, що подібні інциденти не є поодинокими, і літні люди у британських селах масово стають жертвами таких махінацій.

Ілюзія цінності

Джонсон відкрито ставить під сумнів базові аргументи криптоентузіастів щодо надійності алгоритмічного обмеження емісії біткоїна у 21 мільйон монет та геніальності його анонімного творця Сатоші Накамото (якого політик називає такою ж вигадкою, як і анімаційних персонажів). На переконання колишнього очільника уряду, криптоактиви не мають жодної вартості.

Він порівнює криптовалюту із золотом, яке має історично підтверджену цінність, та навіть із колекційними картками Pokemon. За логікою Джонсона, дитячі картки зберігають свою ціну на вторинному ринку тридцять років поспіль завдяки реальному попиту, тоді як біткоїн є лише «рядком цифр, збережених у комп'ютерах».

Для пояснення справжньої природи грошей Джонсон звертається до історії Римської імперії та біблійного сюжету, де Ісус демонструє денарій із зображенням кесаря. Політик нагадує, що римська валюта зберігала стабільність і не була схильна до інфляції завдяки тому, що її підкріплювала колосальна військова та податкова міць імператора Тіберія. Експрем'єр проводить паралель із сучасністю: фіатні валюти після відмови від золотого стандарту у 1973 році тримаються виключно на авторитеті та економіці держав. Натомість крипторинок, за його словами, позбавлений будь-якого макроекономічного фундаменту.

Пастка децентралізації

На думку Джонсона, головна маркетингова перевага біткоїна — його децентралізація — насправді є його найбільш критичним недоліком. Політик акцентує, що за відсутності єдиного центру управління інвестори залишаються повністю беззахисними. Експрем'єр риторично запитує, кому скаржитися, кого звільняти чи усувати від влади у разі хакерської атаки або обвалу курсу, адже на цьому ринку немає центрального банкіра чи підзвітного уряду.

Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
financialGenius, ROMAN785, Ираида Крылова и 26 незареєстрованих відвідувачів.
