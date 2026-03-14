Нацбанк продовжує розпродаж валюти з резервів для стримування девальвації гривні

Національний банк України лише за один тиждень продав на міжбанківському ринку понад мільярд доларів, намагаючись згладити курсові коливання, проте гривня продовжує стрімко втрачати позиції та оновлювати історичні антирекорди.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Рекордні розпродажі без зворотного викупу

Протягом робочого тижня з 9 по 13 березня регулятор реалізував на валютному ринку 1037,32 млн доларів в еквіваленті. Показово, що за цей період НБУ не придбав на ринку жодного цента.

Така одностороння політика триває ще з минулого року. Загалом від початку поточного року Нацбанк уже витратив із золотовалютних резервів 8 335,83 млн доларів, не поповнюючи їх за рахунок ринкових купівель валюти. Фактично держава продовжує штучно підтримувати пропозицію, задовольняючи структурний дефіцит на ринку за рахунок накопичених запасів.

Девальвація попри масштабні фінансові вливання

Багатомільярдні валютні інтервенції виявилися нездатними зупинити системне знецінення національної валюти. Офіційна статистика фіксує суттєве просідання гривні відносно ключових світових валют з початку року.

Попри вливання у ринок понад 8,3 млрд доларів, американська валюта суттєво додала в ціні. Якщо 1 січня офіційний курс становив 42,30 гривні за долар, то станом на 14 березня він зріс до 44,16 гривні, зафіксувавши девальвацію на рівні 1,86 гривні. Схожа динаміка спостерігається і на європейському напрямку: за цей же період євро подорожчав з 49,80 до 50,95 гривні (додавши в ціні 1,15 гривні) та впевнено закріпився вище психологічної позначки у 50 гривень.