«Комісійні» для Білого дому: адміністрація Трампа отримає $10 млрд за посередництво в угоді з TikTok

Адміністрація Дональда Трампа готується отримати безпрецедентний платіж у розмірі приблизно $10 млрд від консорціуму інвесторів, які отримали контроль над американським сегментом TikTok. Ця сума позиціонується як «компенсація» за зусилля уряду з порятунку додатка від повної заборони та вирішення питань національної безпеки, однак історики та фінансові аналітики називають таку практику вимагання коштів за приватні транзакції фактично унікальною для США. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі «угоди століття»: інвестори та терміни

Нова структура, яка керуватиме сервісом у США, отримала назву TikTok USDS Joint Venture LLC. До складу основних інвесторів увійшли лояльні до чинної адміністрації гравці: хмарний гігант Oracle, приватна інвестиційна компанія Silver Lake та суверенний фонд ОАЕ MGX.

Згідно з умовами домовленості:

Перший транш: у січні 2026 року інвестори вже перерахували Міністерству фінансів США близько $2,5 млрд.

Загальна сума: наступні платежі триватимуть, доки сума «комісійних» не досягне $10 млрд.

Роль ByteDance: колишній власник, китайська ByteDance, зберігає за собою трохи менше 20% акцій, але позбавлена права голосу.

Сам Дональд Трамп раніше неодноразово заявляв, що держава заслуговує на величезну комісію за те, що зробила цю угоду можливою.

Сумнівна оцінка та «дипломатична» маржа

Віцепрезидент Джей Ді Венс оцінив нову американську компанію TikTok у $14 млрд. Проте незалежні аналітики ринку вважають цю цифру абсурдно низькою. Наприклад, у 2025 році прогнозована вартість американського бізнесу TikTok оцінювалася в $50 млрд. Таким чином, інвестори отримали контроль над активом за ціною, що в рази нижча за ринкову, що може пояснювати їхню готовність сплатити уряду «відкат» у $10 млрд.

Для порівняння: інвестиційні банкіри за супровід подібних угод зазвичай отримують менше 1% від суми транзакції. У випадку з TikTok, «державні комісійні» становлять близько 70% від заявленої вартості компанії.