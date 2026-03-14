Кадровий рецидив: ексголова НКЦПФР часів Януковича повертається у ролі радника

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
14 березня 2026, 13:12

Кадровий рецидив: ексголова НКЦПФР часів Януковича повертається у ролі радника

Дмитро Тевелєв, який очолював Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) у 2010−2015 роках, офіційно повернувся до регулятора. Цього разу він посів крісло позаштатного радника нового голови Комісії Олексія Семенюка. Призначення відбулося на тлі радикального оновлення структури відомства, що викликає питання щодо реальних архітекторів поточної реформи ринку капіталів. Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

Дмитро Тевелєв, який очолював Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) у 2010−2015 роках, офіційно повернувся до регулятора.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Повернення до витоків: нарада з «оптимізації»

За інформацією регулятора, призначення Тевелєва відбулося у березні. Вже у новому статусі він взяв участь у нараді під керівництвом Олексія Семенюка, де обговорювалася «оптимізація структурних підрозділів» НКЦПФР. Крім них, у засіданні брали участь діючі члени Комісії: Максим Лібанов, Арсен Ільін, Юрій Шаповал, Іраклій Барамія, а також т.в.о. керівника офісу Костянтин Мосенцев.

Тевелєв має значний досвід роботи в регуляторі: він керував НКЦПФР майже п'ять років, охопивши весь період президентства Віктора Януковича, і був звільнений лише на початку 2015 року в рамках післяреволюційних кадрових змін.

Конфлікт інтересів: зв'язки з «Метінвестом»

Діяльність Тевелєва поза межами державної служби тісно пов'язана з великим приватним капіталом. За даними Асоціації українських корпоративних радників (АУКР), він залишається радником генерального директора ТОВ «Метінвест Холдинг» — ключового активу групи СКМ.

Крім того, Тевелєв є членом GR-комітету (Комітету з питань взаємодії з органами влади) АУКР. Поєднання ролі радника державного регулятора, який контролює діяльність емітентів, та офіційного лобіста одного з найбільших промислових холдингів країни створює прямі ризики для об'єктивності рішень Комісії.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 10 незареєстрованих відвідувачів.
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами