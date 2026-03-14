Кадровий рецидив: ексголова НКЦПФР часів Януковича повертається у ролі радника

Дмитро Тевелєв, який очолював Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) у 2010−2015 роках, офіційно повернувся до регулятора. Цього разу він посів крісло позаштатного радника нового голови Комісії Олексія Семенюка. Призначення відбулося на тлі радикального оновлення структури відомства, що викликає питання щодо реальних архітекторів поточної реформи ринку капіталів. Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Повернення до витоків: нарада з «оптимізації»

За інформацією регулятора, призначення Тевелєва відбулося у березні. Вже у новому статусі він взяв участь у нараді під керівництвом Олексія Семенюка, де обговорювалася «оптимізація структурних підрозділів» НКЦПФР. Крім них, у засіданні брали участь діючі члени Комісії: Максим Лібанов, Арсен Ільін, Юрій Шаповал, Іраклій Барамія, а також т.в.о. керівника офісу Костянтин Мосенцев.

Тевелєв має значний досвід роботи в регуляторі: він керував НКЦПФР майже п'ять років, охопивши весь період президентства Віктора Януковича, і був звільнений лише на початку 2015 року в рамках післяреволюційних кадрових змін.

Конфлікт інтересів: зв'язки з «Метінвестом»

Діяльність Тевелєва поза межами державної служби тісно пов'язана з великим приватним капіталом. За даними Асоціації українських корпоративних радників (АУКР), він залишається радником генерального директора ТОВ «Метінвест Холдинг» — ключового активу групи СКМ.

Крім того, Тевелєв є членом GR-комітету (Комітету з питань взаємодії з органами влади) АУКР. Поєднання ролі радника державного регулятора, який контролює діяльність емітентів, та офіційного лобіста одного з найбільших промислових холдингів країни створює прямі ризики для об'єктивності рішень Комісії.