Стріли замість миру: США мілітаризували дизайн 10-центової монети

У рамках підготовки до святкування 250-ї річниці від дня підписання Декларації незалежності Монетний двір США запровадив тимчасовий редизайн ключових розмінних монет, вилучивши з 10-центовика традиційний символ миру. За офіційними заявами, оновлення має історичну мету, однак за візуальними змінами криється відмова від балансу на користь агресивної мілітарної символіки. Про це повідомляє CBS News.

Ювілейний випуск: тимчасова заміна дизайну

Масштабне, але короткострокове оновлення грошових знаків охопило монети номіналом 5, 10, 25 та 50 центів (відомі на ринку як nickel, dime, quarter та half dollar відповідно), які є базовими для щоденних готівкових розрахунків американців. Усі ці монети 2026 року випуску отримали подвійне датування: 1776−2026. Паралельно з цим в оновленому вигляді будуть доступні колекційні одноцентові монети (penny).

У відомстві зазначають, що нові зображення відображають ключові історичні віхи держави — від епохи корабля Mayflower до знаменитої Геттісбурзької промови. Заступниця директора Монетного двору Крісті Макнеллі презентувала ініціативу в класичному стилі державного PR: «Дизайн цих монет ілюструє шлях Америки до досконалішого союзу та віддає шану базовим ідеалам свободи. Ми розраховуємо, що кожен американець зможе буквально потримати в руках 250-річну історію держави, і це об'єднає націю».

Проте ювілейна серія є так званими монетами одного року: після закінчення 2026 року їх більше не випускатимуть, а у 2027-му країна повернеться до карбування стандартних дизайнів.

Мілітаризація 10 центів: куди зникла оливкова гілка

Найбільш радикальних і символічних змін зазнав ювілейний дайм (монета номіналом 10 центів). На аверсі розмістили алегоричну фігуру Свободи, яка дивиться вперед із розвіяним на вітрі волоссям — образ, що має уособлювати революцію та безкомпромісну боротьбу за незалежність.

Однак фундаментальний зсув сенсів відбувся на реверсі. Зі звичного зображення орлана прибрали оливкову гілку. Згідно з традиційною американською геральдикою (яка бере початок від Великої печатки США), оливкова гілка виступає символом миру, тоді як пучок стріл уособлює військову міць та готовність до збройних конфліктів. Історично їхнє поєднання демонструвало баланс між дипломатією і силою. На новій монеті орел тримає виключно стріли.

Ідеологічна цензура та політичний піар

Процес ювілейного редизайну супроводжувався жорсткими політичними чистками. Початкові концепції, розроблені за участі громадських комітетів під час роботи попередньої адміністрації Білого дому, передбачали розміщення на монетах діячів руху за громадянські права (як-от Фредерік Дуглас та перша темношкіра школярка в інтегрованій школі Рубі Бріджес) та представниць руху суфражисток.

Однак після зміни політичного керівництва країни наприкінці 2025 року ці ідеї були скасовані новим складом Міністерства фінансів на користь консервативних сюжетів: паломників та військових діячів епохи Революції. Крім того, на розгляд виносилася скандальна пропозиція випустити монету номіналом 1 долар із зображенням чинного президента Дональда Трампа, що є прямим порушенням багаторічної традиції США, яка категорично забороняє карбувати портрети живих політиків на державних платіжних засобах.