Економіка перед виборами: різке знецінення форинта та попередження Fitch фіксують структурну кризу в Угорщині

Угорський форинт став найгіршою валютою серед країн, що розвиваються, на тлі різкого зростання цін на енергоносії через воєнну ескалацію в Ірані. Економіка країни стикається з масштабними структурними викликами напередодні виборів, що змушує інвесторів масово позбуватися місцевих активів. Про це повідомляє Bloomberg.

Стрімке падіння на тлі глобальних розпродажів

Форинт лише за п'ятницю втратив до 0,5% своєї вартості відносно євро, що розширило загальне падіння валюти за поточний місяць до 4%. На тлі глобальної тенденції, коли інвестори масово продають ризикові активи, угорська національна валюта демонструє найгірші показники у своєму сегменті.

Паралельно різко зросла дохідність 10-річних державних облігацій у місцевій валюті — показник, що відображає, наскільки дорого уряду обходяться борги. Вона підскочила на 18 базисних пунктів (0,18 відсоткового пункта), досягнувши 7,42%, що є найвищим рівнем з 2023 року. Ці події кардинально контрастують із минулорічною динамікою, коли форинт зміцнився на 7,1% до євро та на 21% до долара, продемонструвавши найкращий результат серед валют країн, що розвиваються.

Бюджетні діри та попередження від Fitch

Ще нещодавно угорські активи зростали на очікуваннях інвесторів, що опозиція, яка лідирує в опитуваннях, виграє вибори 12 квітня та зможе розблокувати мільярди євро фінансової допомоги від Європейського Союзу. Однак ціновий шок на енергоринку знову оголив хронічні проблеми економіки: стагнацію та надто м'яку бюджетну політику перед голосуванням.

Аналітики рейтингового агентства Fitch Ratings у своєму звіті наголошують, що наступному уряду доведеться з нуля відновлювати довіру до фінансової політики та зміцнювати фіскальний каркас країни. Це пов'язано з тим, що влада постійно переглядала бюджетні цілі та відхилялася від заявлених орієнтирів.

У Fitch додають, що з 2023 року економічне зростання Угорщини «суттєво відстає» від країн із подібним кредитним рейтингом, а перспективи відновлення залишаються значно нижчими за показники до пандемії COVID-19. На такий слабкий прогноз впливають несприятливі зовнішні умови, висока економічна невизначеність та фіскальна консолідація (скорочення державних видатків для зменшення дефіциту), що безпосередньо шкодить інвестиційному клімату.

Енергетична пастка та безсилля центробанку

Ситуація ускладнюється тим, що Угорщина, яка не має виходу до моря, гостро відчуває наслідки перебоїв у роботі нафтопроводу, яким постачається сировина з Росії. Це робить країну максимально вразливою до будь-яких стрибків світових цін на енергоносії.

Національний банк у Будапешті цього тижня запропонував використати власні валютні резерви, щоб забезпечити імпортерів енергії необхідною ліквідністю. Регулятор також пообіцяв зберігати обережну монетарну політику для стабілізації форинта. Утім, експерти впевнені, що такі кроки не здатні перекрити масштаб проблеми.