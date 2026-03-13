Євро та долар подешевшали на міжбанку у п'ятницю

Долар та євро подешевшали на міжбанку у п'ятницю, 13 березня. Про це свідчать дані торгів.
13 березня 2026, 17:32
|
Відкриття 13 березня
|
Закриття 13 березня
|
Зміни
|
44,29/44,32
|
44,05/44,10
|
24/22
|
50,76/50,78
|
50,48/50,52
|
28/26
Офіційний курс: долар — 44,14 грн, євро — 50,67 грн.
Середній курс у банках: 44,00−44,50 грн/долар, 50,65−51,47 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 44,28−44,40, євро — 51,10−51,40 грн.
Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
