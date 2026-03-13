Як штучно розігрітий попит перетворює оцінку Nvidia та Microsoft на системний ризик

За підсумками минулого року технологічні гіганти Microsoft та Nvidia стали абсолютними лідерами за темпами зростання вартості своїх брендів, додавши до оцінки сотні мільярдів доларів завдяки спекулятивному ажіотажу навколо штучного інтелекту. Водночас найдорожчим брендом у світі продовжує залишатися Apple. Про це повідомляє Visual Capitalist із посиланням на консалтингове агентство Brand Finance.

AI-лихоманка: хто став головним бенефіціаром

Згідно зі звітом Global 500, нематеріальні активи компаній у цифровій економіці здатні масштабуватися екстремально швидкими темпами. Абсолютним лідером за приростом стала корпорація Microsoft, вартість бренду якої за рік злетіла на $104 млрд і сягнула $565 млрд. Такий стрибок пояснюється агресивним впровадженням хмарних обчислень та сервісів штучного інтелекту в усю екосистему продуктів компанії.

Одразу за нею йде Nvidia, чий бренд подорожчав на $96 млрд і тепер оцінюється у $184 млрд (більш ніж двократне зростання). Оскільки чипи Nvidia стали базовою інфраструктурою для індустрії ШІ, а попит на них штучно розігрітий і наразі суттєво перевищує пропозицію, компанія змогла закріпити за собою статус найдорожчої корпорації світу за загальною ринковою капіталізацією.

Монополія Big Tech та феномен соціальних мереж

Технологічний сектор тотально домінує в рейтингу: 8 із 10 брендів, що показали найбільший приріст, належать до сфери технологій.

Apple додала до своєї вартості $33 млрд. Із показником у $608 млрд компанія утримує статус найдорожчого бренду у світі.

Google збільшив вартість на $20 млрд (до $433 млрд), що підтримується стабільністю монопольного рекламного бізнесу та просуванням власної ШІ-платформи Gemini.

Amazon замикає список технологічних лідерів із приростом у $13 млрд (загальна вартість бренду — $370 млрд).

Окремої уваги заслуговує агресивне зростання соціальних платформ. TikTok продемонстрував один із найпотужніших стрибків, додавши $48 млрд. Тепер китайський сервіс коротких відео оцінюється у $154 млрд, що дозволило йому обійти таких традиційних гігантів, як Walmart ($141 млрд), Samsung ($119 млрд) та Facebook. Останній, до слова, також зріс на $16 млрд (до $107 млрд). Інший китайський застосунок, WeChat, додав $15 млрд, досягнувши позначки у $48 млрд.

Фінанси та інфраструктура: поза технологічним міхуром

Серед компаній реального та фінансового секторів, яким вдалося потрапити до десятки лідерів за приростом, опинилися лише два бренди. Американська фінансова корпорація American Express наростила вартість бренду на $18 млрд (до $57 млрд) на тлі рекордних квартальних прибутків, при цьому її загальна ринкова оцінка подвоїлася за останні п'ять років. Китайська державна електромережева корпорація State Grid додала $17 млрд (загальна вартість $102 млрд), що пояснюється масштабуванням енергетичної інфраструктури Китаю та переходом на нові енергосистеми.

Ознаки бульбашки та перегрів ринку

Хоча аналітики фіксують рекордне зростання вартості брендів, пов'язаних зі штучним інтелектом, незалежні фінансові експерти все частіше попереджають про формування класичної спекулятивної бульбашки. За даними з відкритих джерел, у 2026 році великі технологічні компанії планують витратити понад $650 млрд на розбудову ШІ-інфраструктури, що генерує надприбутки для виробників обладнання на кшталт Nvidia. Проте ринок стикається з проблемою «циркулярного фінансування» та відсутністю адекватної монетизації цих технологій для кінцевого споживача. Оцінки компаній зараз базуються на завищених очікуваннях експоненційного зростання в майбутньому. Будь-яке сповільнення темпів впровадження ШІ може спровокувати різкий обвал цих штучно роздутих нематеріальних активів, що потягне за собою падіння всього фондового ринку.