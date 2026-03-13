Долар по 44: НБУ списує девальвацію на геополітику й готовий до різких інтервенцій

Національний банк України пояснює різке знецінення національної валюти та оновлення історичного мінімуму долара наслідками геополітичної кризи на Близькому Сході. Регулятор запевняє, що контролює ситуацію на валютному ринку і готовий використовувати міжнародні резерви для гасіння панічного попиту. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» 13 березня.

Геополітика як виправдання девальвації

З початку березня український валютний ринок лихоманить: гривня стрімко втрачає позиції щодо американського долара. У відповідь на запит журналістів пресслужба НБУ пояснила таку динаміку суто ринковими чинниками та загостренням глобальної невизначеності. За версією центробанку, саме ці фактори спровокували підвищений чистий попит на іноземну валюту.

«Протягом останніх тижнів внаслідок посилення геополітичної невизначеності та її ефектів для валютного ринку чистий попит на валюту збільшився, відповідно курс гривні послабився до долара США», — цитують посадовців.

Історичний рекорд та європейська стабільність

Формальним тригером для обвалу національної валюти став початок військової операції Сполучених Штатів та Ізраїлю проти Ірану в останній день лютого. На тлі цих подій офіційний курс долара підскочив з 43,2081 грн/$1 до нового історичного мінімуму — 44,1636 грн/$1.

Водночас у Нацбанку вказують на те, що євро та валюти багатьох інших країн — основних торговельних партнерів України — також суттєво девальвували щодо долара на світових ринках. Завдяки цьому просіданню євро курс гривні до нього залишився майже незмінним: 50,9560 грн/EUR порівняно з 51,0244 грн/EUR на початку місяця. У НБУ констатують, що завдяки цьому обмінний курс гривні відносно цих валют залишався відносно стабільним.

Резерви як подушка безпеки

Поточний режим «керованої гнучкості» передбачає, що курс має виконувати роль поглинача економічних шоків. Проте регулятор обіцяє не відпускати ситуацію у вільне падіння.

«Завданням Національного банку залишається збереження стійкості валютного ринку. НБУ готовий оперативно реагувати на зміни ситуації, використовуючи свій інструментарій та наявні міжнародні резерви», — заявили у НБУ.

Фінансовий запас для таких інтервенцій наразі є: станом на 1 березня 2026 року обсяг міжнародних резервів України становив майже $55 млрд. Згідно з офіційними розрахунками, ця сума здатна забезпечити фінансування 5,7 місяця майбутнього імпорту.

Зворотний бік рекордних резервів

Хоча НБУ публічно хизується запасом у $55 млрд, незалежні економісти вказують на штучну природу цього капіталу. За даними з відкритих джерел, ці резерви майже повністю сформовані за рахунок кредитів та зовнішньої допомоги (переважно за програмою Ukraine Facility та від МВФ), тоді як сукупні зовнішньоборгові зобов'язання держави вже наближаються до $150 млрд. Крім того, аналітики фінансового ринку зазначають, що девальвація до понад 44 грн/$1 є не лише реакцією на ринковий попит, а й свідомою превентивною стратегією регулятора. Оскільки війна на Близькому Сході ризикує перетягнути на себе увагу та фінансові ресурси західних партнерів, Нацбанк може навмисно послаблювати гривню, щоб завчасно згладити наслідки потенційного скорочення міжнародної фінансової допомоги в найближчі місяці.