13 березня 2026, 15:13

Ескалація довкола Ірану відтерміновує зниження ставок та провокує різке зміцнення долара

Індекс долара США (DXY) досяг психологічної позначки у 100 пунктів, фіксуючи зростання другий тиждень поспіль. Зміцнення американської валюти зумовлене не міцністю економіки США, а панічною втечею інвесторів у захисні активи на тлі ескалації на Близькому Сході та ризику нового глобального інфляційного шоку. Про це повідомляє Trading Economics 13 березня.

Геополітика замість економіки: іранський фактор

Майже два тижні бойових дій між США, Ізраїлем та Іраном не демонструють жодних ознак деескалації. Навпаки, риторика Вашингтона та Тегерана залишається максимально безкомпромісною. Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї публічно пообіцяв тримати Ормузьку протоку фактично закритою для судноплавства. Паралельно Тегеран інтенсифікував удари по регіональній нафтовій та транспортній інфраструктурі, що вже спровокувало різке зростання світових цін на нафту.

Інфляційні ризики та відступ ФРС

Стрибок вартості енергоносіїв миттєво реанімував страхи інвесторів щодо розгортання нової спіралі інфляції. Як наслідок, фінансові ринки були змушені різко переглянути свої очікування щодо пом'якшення монетарної політики Федеральної резервної системи США (ФРС): прогнозоване зниження облікової ставки посунулося з липня одразу на вересень.

Наразі ринки очікують на публікацію січневого індексу витрат на особисте споживання (PCE) — улюбленого інфляційного індикатора ФРС, щоб зрозуміти базові цінові тренди. Проте експерти зазначають, що цей звіт буде нерелевантним, оскільки він за визначенням не здатен відобразити макроекономічні наслідки іранської війни, яка розпочалася пізніше.

Цифри та прогнози: куди рухається DXY

Попри глобальну невизначеність, аналітики прогнозують поступове охолодження долара в довгостроковій перспективі. Статистика та очікування виглядають наступним чином:

  • Поточний рівень (на 13 березня 2026 року): 100,0677 пункту (+0,33% порівняно з попередньою сесією).
  • Місячна динаміка: американська валюта зміцнилася на 3,25%.
  • Річна динаміка: за останні 12 місяців долар просів на 3,52%.
  • Прогнози Trading Economics: очікується, що до кінця поточного кварталу DXY знизиться до 99,26, а в перспективі 12 місяців скорегується до 97,23.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Коментарі - 1

Aleksandr09
Aleksandr09
13 березня 2026, 19:08
«сво» по американски
