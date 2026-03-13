Демографічна безодня: ООН прогнозує Україні світове «лідерство» за темпами скорочення молоді до 2050 року

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
13 березня 2026, 14:12

Демографічна безодня: ООН прогнозує Україні світове «лідерство» за темпами скорочення молоді до 2050 року

До 2050 року Україна може стати країною з найменшою часткою молоді у світі. Такий прогноз міститься у свіжому звіті ООН World Population Highlights 2026: Youth. Про це повідомив експерт, колишній професор Крістіанстадського університету (Швеція) Алекс Костюк.

Демографічна безодня: ООН прогнозує Україні світове «лідерство» за темпами скорочення молоді до 2050 року
Фото: freepik

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Експерт наголошує, що Україна стрімко очолює світовий «антирейтинг», перетворюючись на державу, де молодь стає дефіцитним ресурсом.

Цифри, що вражають

Аналіз даних ООН показує катастрофічну динаміку зміни вікової структури населення України:

  • 2000 рік: Україна перебувала у шостому десятку країн світу. Частка молоді (15−24 роки) складала 14,8% (7,349 млн осіб).
  • 2050 рік (прогноз): Україна посяде перше місце у світі за найнижчим відсотком молоді — лише 6,6% (2,315 млн осіб).

Це означає, що за пів століття кількість молодих людей у країні скоротиться більш ніж утричі.

Україна на тлі сусідів: «Безпековий буфер» у дії

Костюк порівнює українські показники з даними сусідніх країн та лідерів ЄС, що підкреслює глибину кризи:

  • Угорщина: 10,2% молоді до 2050 року.
  • Польща: 11%.
  • Словаччина: 12%.
  • Франція: 12,7%.
  • Німеччина: 15,4% (майже у 2,5 раза більше, ніж в Україні).

Експерт зауважує, що країни, які знаходяться у «зоні безпекового комфорту», зберігають людський капітал значно краще, ніж Україна, яка фактично виконує роль «безпекового буфера».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+30
Перший Потужний
Перший Потужний
13 березня 2026, 14:18
#
@Це означає, що за пів століття кількість молодих людей у країні скоротиться більш ніж утричі.

Просто потрібно більше податків і заборон зробити, тоді точно народжуваність буде зростати.

@країни, які знаходяться у «зоні безпекового комфорту», зберігають людський капітал значно краще, ніж Україна

Просто країни, які знаходяться у «зоні безпекового комфорту», не відносять до людей як до «капіталу» або «ресурсу», а в Україні буквально людей називають «капіталом» і «мобілізаційним ресурсом», ну і відношення в гоблінів і поліцаїв до людини, як до мішка з картоплею, що власне вже весь світ побачив, завдяки твіттеру (Х)

Коли це все лайно закінчиться, а воно закінчиться, якби наші недодепутати не викручувалися, не вийде 5+ років продовжувати тримати в заручниках людей всередині країни, в котрій ці люди жити не хочуть.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Sg Ms, Regard Rough и 16 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами