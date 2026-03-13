Демографічна безодня: ООН прогнозує Україні світове «лідерство» за темпами скорочення молоді до 2050 року

До 2050 року Україна може стати країною з найменшою часткою молоді у світі. Такий прогноз міститься у свіжому звіті ООН World Population Highlights 2026: Youth. Про це повідомив експерт, колишній професор Крістіанстадського університету (Швеція) Алекс Костюк.

Експерт наголошує, що Україна стрімко очолює світовий «антирейтинг», перетворюючись на державу, де молодь стає дефіцитним ресурсом.

Цифри, що вражають

Аналіз даних ООН показує катастрофічну динаміку зміни вікової структури населення України:

2000 рік: Україна перебувала у шостому десятку країн світу. Частка молоді (15−24 роки) складала 14,8% (7,349 млн осіб).

2050 рік (прогноз): Україна посяде перше місце у світі за найнижчим відсотком молоді — лише 6,6% (2,315 млн осіб).

Це означає, що за пів століття кількість молодих людей у країні скоротиться більш ніж утричі.

Україна на тлі сусідів: «Безпековий буфер» у дії

Костюк порівнює українські показники з даними сусідніх країн та лідерів ЄС, що підкреслює глибину кризи:

Угорщина: 10,2% молоді до 2050 року.

Польща: 11%.

Словаччина: 12%.

Франція: 12,7%.

Німеччина: 15,4% (майже у 2,5 раза більше, ніж в Україні).

Експерт зауважує, що країни, які знаходяться у «зоні безпекового комфорту», зберігають людський капітал значно краще, ніж Україна, яка фактично виконує роль «безпекового буфера».