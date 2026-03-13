Multi від Мінфін
13 березня 2026, 13:49

Зміни в правилах МОН: стипендії поширять на приватні виші та збільшать удвічі

Кабінет Міністрів врегулював механізм нарахування академічних стипендій, поширивши ці виплати на студентів приватних закладів вищої освіти. Окрім скасування прив'язки до форми власності університету, уряд анонсував перегляд базових сум для всіх стипендіатів. Про це повідомляє офіційна сторінка премʼєр-міністра України Юлії Свириденко.

Кабінет Міністрів врегулював механізм нарахування академічних стипендій, поширивши ці виплати на студентів приватних закладів вищої освіти.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Рівні умови для держзамовлення

Згідно з ухваленим рішенням, форма власності навчального закладу більше не буде визначальним фактором для призначення академічної стипендії. Єдиним ключовим критерієм залишається факт навчання здобувача освіти за кошти державного замовлення. Зміна порядку виплат стала реакцією на звернення студентської спільноти, яка вказувала на юридичну прогалину у фінансовому забезпеченні бюджетників приватного сектору.

Нові строки та суми фінансування

Нові правила запрацюють із початку наступного навчального року — 1 вересня 2026 року. Починаючи з цієї дати, мінімальний розмір академічної стипендії буде встановлено на рівні 4000 гривень.

Згідно з урядовими розрахунками, ця сума є рівно вдвічі більшою за мінімальну стипендію, яка виплачувалася студентам протягом 2025 року. Фінансове забезпечення цих ініціатив уже враховано в державній казні: відповідні видатки повністю покриваються бюджетними призначеннями Міністерства освіти і науки України на поточний 2026 рік.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
