Штучний інтелект захоплює Волл-стріт: S&P 500 змінює склад на користь компаній ШІ-інфраструктури

Компанія S&P Global оголосила результати щоквартального ребалансування індексу S&P 500 — головного бенчмарку американського фондового ринку. Зміни, які набудуть чинності перед відкриттям торгів у понеділок, 23 березня 2026 року, чітко відображають домінування технологій штучного інтелекту (ШІ) у сучасній економіці. Про це повідомляє Euronews.

Провайдер індексу щокварталу переглядає список 500 найбільших компаній США за суворими критеріями ринкової капіталізації, прибутковості та ліквідності, щоб індекс максимально точно репрезентував ринок.

Хто приходить і хто залишає список?

До складу S&P 500 у березні увійдуть чотири нові компанії:

Vertiv Holdings

Lumentum Holdings

Coherent Corp.

EchoStar Corporation

Вони замінять у списку Match Group, Molina Healthcare, Lamb Weston Holdings та Paycom Software. Одразу після оголошення новини, у п'ятницю 6 березня, акції всіх чотирьох новачків зросли в середньому на 8% на тлі очікувань припливу капіталу від пасивних фондів.

Три стовпи ШІ-інфраструктури

Три з чотирьох нових компаній забезпечують ключову інфраструктуру для стрімкого розвитку штучного інтелекту — від систем живлення й охолодження до високошвидкісної оптики. Оскільки світові техгіганти планують витратити близько 600 млрд євро на ШІ лише цього року, ці фірми стали структурно важливими для ринку.

1. Vertiv: Охолодження та живлення для дата-центрів

Vertiv спеціалізується на критичній цифровій інфраструктурі. ШІ-обчислення споживають колосальну кількість енергії, що створює вибуховий попит на системи рідинного охолодження та модульні системи живлення.

Згідно зі звітом за четвертий квартал 2025 року, обсяг замовлень компанії зріс на 252% у річному вимірі.

Портфель замовлень сягнув рекордних $15 млрд (13 млрд євро), що на 109% більше, ніж торік.

2. Lumentum: Оптичні компоненти надшвидкого зв'язку

Lumentum розробляє лазери та трансивери, необхідні для передачі даних на надвисоких швидкостях всередині мереж ШІ.

На початку березня компанія Nvidia оголосила про багаторічне партнерство з Lumentum, що включає інвестиції у розмірі $2 млрд для розширення виробничих потужностей у США.

3. Coherent: Фотонні технології

Coherent фокусується на кремнієвій фотоніці та високошвидкісних з'єднаннях для великих обчислювальних кластерів.

Як і Lumentum, компанія отримала $2 млрд інвестицій від Nvidia та зобов’язання щодо багатомільярдних закупівель оптики, що критично важливо для архітектури дата-центрів наступного покоління.

EchoStar: Виняток із правил

Компанія EchoStar Corporation є єдиним новачком у цьому списку, який не пов'язаний з ШІ напряму. Вона надає послуги супутникового зв'язку, цифрового телебачення (через мережу DISH) та широкосмугового інтернету.

Включення EchoStar у список забезпечує баланс у секторі комунікацій, попри загальний ухил індексу в бік інфраструктури даних. За останній рік компанія показала тризначне зростання, продемонструвавши стійкість телеком-сектору.

Чому це важливо для інвесторів?

Оскільки активи на трильйони доларів відстежують S&P 500, включення до індексу автоматично змушує пасивні фонди купувати акції цих компаній. Це не лише забезпечує короткострокове зростання котирувань, а й підвищує ліквідність та авторитет компаній серед інституційних інвесторів.

Ці зміни підтверджують, що штучний інтелект перестав бути просто трендом і став фундаментом сучасної економіки США.