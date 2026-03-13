Multi від Мінфін
13 березня 2026, 12:55

Альтернатива смартфонам: у Москві хочуть повернути телефонні будки, але з інтернетом

Через регулярні перебої з мобільним зв'язком та інтернетом у великих містах Росії, зокрема в Москві, місцеві депутати ініціюють повернення на вулиці телефонних будок. Таксофони нового зразка планують обладнати функцією доступу до мережі, щоб компенсувати наслідки роботи засобів радіоелектронної боротьби. Про це повідомляє російське видання ТАСС 13 березня.

Через регулярні перебої з мобільним зв'язком та інтернетом у великих містах Росії, зокрема в Москві, місцеві депутати ініціюють повернення на вулиці телефонних будок.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Відповідь на ізоляцію

Член комітету Державної думи РФ з питань промисловості та торгівлі Ігор Антропенко публічно заявив про необхідність встановлення вуличних таксофонів. За його словами, тимчасові відключення зв'язку у великих російських містах створюють передумови для відродження цього застарілого формату комунікації, проте на «новому рівні» — з підключенням до інтернету.

«Це дозволить громадянам залишатися на зв'язку навіть у періоди відключень та забезпечить належний рівень безпеки», — переконаний російський депутат.

Регіони звикли, а столиця — ні

Аргументуючи свою ініціативу, Антропенко зазначив, що мешканці прикордонних російських регіонів функціонують в умовах жорстких обмежень зв'язку вже тривалий час. Водночас він визнав, що в Москві подібні інфраструктурні незручності сприймаються населенням набагато складніше, оскільки саме в столиці зосереджена велика кількість адміністративних центрів.

Офіційна позиція Кремля: відключатимуть і далі

Протягом останніх днів у центральних районах російської столиці фіксуються постійні збої в роботі мобільної мережі та інтернету. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков підтвердив факт штучного блокування сигналів. За його словами, такі кроки є необхідними заходами безпеки, і вони триватимуть стільки, скільки влада вважатиме за потрібне.

Глушіння через дрони та мільярдні збитки

Хоча офіційні особи РФ уникають прямого пояснення причин відключень, за даними з відкритих джерел, масштабні збої мобільного інтернету та GPS у Москві та Санкт-Петербурзі у березні 2026 року безпосередньо пов'язані з активною роботою систем РЕБ під час масованих атак українських безпілотників. Штучне глушіння зв'язку паралізувало роботу служб таксі, кур'єрських доставок, каршерінгу та навігаторів. Російські профільні видання зазначають, що через відсутність інтернету орендарі та бізнес у центрі Москви зазнають мільярдних збитків, проте влада свідомо жертвує комерційним сектором заради спроб прикрити небо над ключовими містами.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
13 березня 2026, 13:26
#
О! Тоді через певний час це чекає і на українців. Бо в нас же ж все під копірку.
+
0
Андрій М***к
Андрій М***к
13 березня 2026, 13:43
#
Одіннарот?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
13 березня 2026, 14:48
#
Навіщо той російський ТАСС щоденно моніторити
редакції Мінфін, та ще й нести з нього всяку дурню.

Невже ностальгія замучила.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Qwerty1999 и 6 незареєстрованих відвідувачів.
