Готівкова валюта в касах банків: НБУ запевняє, що дефіциту немає

Національний банк України продовжує системно забезпечувати банківську систему готівковою іноземною валютою. Результати останніх операцій, проведених 12 березня, свідчать про те, що ринок наразі повністю насичений готівкою. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Підсумки торгів за 12 березня

Результати операцій НБУ з підкріплення кас банків готівковою іноземною валютою, що відбулися 12 березня:

оголошений обсяг операцій — $100 млн та 50 млн євро;

кількість учасників — один банк;

загальний обсяг заявок — $10 млн та 5 млн євро;

заявки задоволені в повному обсязі.

Зазначимо, що в операції взяв участь лише один банк, що є індикатором відсутності ажіотажу в банківському секторі.

«Загалом упродовж 09−12 березня оголошена в межах відповідних операцій пропозиція валюти значно перевищила фактичний попит з боку банків. Це підтверджує, що дефіциту готівкової валюти немає», — йдеться у повдіомленні Нацбанку.

Регулятор наголосив, що готовий і надалі підтримувати банки в забезпеченні їхніх кас готівковою іноземною валютою. Частота та обсяги відповідних операцій залежатимуть від потреб банківської системи.

Нагадаємо

На п’ятницю, 13 березня, НБУ встановив курс долара на рівні 44,16 грн, що є новим історичним максимумом.

Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту