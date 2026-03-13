Multi від Мінфін
13 березня 2026, 9:34

Готівкова валюта в касах банків: НБУ запевняє, що дефіциту немає

Національний банк України продовжує системно забезпечувати банківську систему готівковою іноземною валютою. Результати останніх операцій, проведених 12 березня, свідчать про те, що ринок наразі повністю насичений готівкою. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Готівкова валюта в касах банків: НБУ запевняє, що дефіциту немає
Фото: НБУ

Підсумки торгів за 12 березня

Результати операцій НБУ з підкріплення кас банків готівковою іноземною валютою, що відбулися 12 березня:

  • оголошений обсяг операцій — $100 млн та 50 млн євро;
  • кількість учасників — один банк;
  • загальний обсяг заявок — $10 млн та 5 млн євро;
  • заявки задоволені в повному обсязі.

Зазначимо, що в операції взяв участь лише один банк, що є індикатором відсутності ажіотажу в банківському секторі.

«Загалом упродовж 09−12 березня оголошена в межах відповідних операцій пропозиція валюти значно перевищила фактичний попит з боку банків. Це підтверджує, що дефіциту готівкової валюти немає», — йдеться у повдіомленні Нацбанку.

Регулятор наголосив, що готовий і надалі підтримувати банки в забезпеченні їхніх кас готівковою іноземною валютою. Частота та обсяги відповідних операцій залежатимуть від потреб банківської системи.

Нагадаємо

На п’ятницю, 13 березня, НБУ встановив курс долара на рівні 44,16 грн, що є новим історичним максимумом.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+27
zevs1
zevs1
13 березня 2026, 10:52
#
Если дефицита нет,то почему курс доллара США растёт?
+
+15
Romanenkas17
Romanenkas17
13 березня 2026, 12:50
#
Бо всі вже не вірять казкам.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
