Місцеві бюджети з початку року отримали понад 7,4 млрд грн плати за землю: надходження зросли на 12%

Платники податків у січні-лютому 2026 року сплатили понад 7,4 млрд грн плати за землю. Це на 12,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року (у січні-лютому 2025-го цей показник становив 6,6 млрд грн). Про це повідомила Державна податкова служба України.