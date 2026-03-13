Платники податків у січні-лютому 2026 року сплатили понад 7,4 млрд грн плати за землю. Це на 12,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року (у січні-лютому 2025-го цей показник становив 6,6 млрд грн). Про це повідомила Державна податкова служба України.
13 березня 2026, 8:01
Місцеві бюджети з початку року отримали понад 7,4 млрд грн плати за землю: надходження зросли на 12%
Регіони-лідери за обсягами надходжень
Найбільший внесок у наповнення місцевих скарбниць зробили платники чотирьох регіонів:
- Дніпропетровська область: 1,2 млрд грн;
- Київ: 1,1 млрд грн;
- Одеська область: 653,5 млн грн;
- Львівська область: 571,2 млн грн.
«Земельний податок є одним із важливих джерел наповнення місцевих бюджетів та спрямовується на фінансування потреб громад», — йдеться у повідомленні податкової.
Хто зобов’язаний сплачувати за землю?
Згідно з Податковим кодексом України, плату за землю сплачують:
- Власники земельних ділянок (як фізичні особи, так і компанії).
- Власники земельних часток (паїв).
- Постійні землекористувачі (ті, хто має право користуватися землею безстроково, наприклад, державні установи).
- Землекористувачі (ті, хто використовує землі державної та комунальної форми власності на правах оренди).
Як відбувається розрахунок?
Процедура нарахування податку відрізняється залежно від статусу платника:
- Для громадян (фізичних осіб): суму розраховує податкова служба та надсилає готове повідомлення-рішення.
- Для бізнесу (юридичних осіб та ФОП): вони зобов’язані самостійно розрахувати суму податку та подати відповідну декларацію.
Джерело: Мінфін
