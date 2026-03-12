Tesla отримала дозвіл постачати електроенергію у Великій Британії

Американська компанія Tesla отримала ліцензію на постачання електроенергії у Великій Британії, що дозволить їй вийти на роздрібний енергетичний ринок країни. Відповідний дозвіл видано британським енергетичним регулятором Ofgem, пише Reuters.

Навіщо це Tesla?

Ліцензію отримала дочірня структура компанії — Tesla Energy Ventures, яка після завершення регуляторної процедури зможе постачати електроенергію як домогосподарствам, так і бізнесу в Англії, Шотландії та Уельсі.

Процес розгляду заявки тривав близько семи місяців — з липня 2025 року до березня 2026 року. Отримання ліцензії відкриває для Tesla можливість напряму конкурувати з діючими постачальниками електроенергії на британському ринку, зокрема з такими компаніями, як Octopus Energy, British Gas та EDF.

Tesla планує використовувати свій досвід у сфері сонячної генерації та систем накопичення енергії, зокрема домашніх батарей Powerwall, які дозволяють накопичувати енергію від сонячних панелей та за потреби продавати надлишки електроенергії назад у мережу.