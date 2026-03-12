Виручка росії від постачання сирої нафти та нафтопродуктів у лютому скоротилася на $1,5 млрд порівняно з січнем, до $9,5 млрд, йдеться у щомісячному звіті Міжнародного енергетичного агентства.
12 березня 2026, 16:36
Нафтові доходи росії оновили мінімум із початку війни
Падіння показників
Показник оновив мінімум із початку війни в Україні. Загальний обсяг експорту знизився на 850 тисяч б/д, до 6,6 млн, що також є найнижчим рівнем з 2022 року.
Серед ключових причин аналітики назвали широкі дисконти на російську нафту з посиленням санкційного тиску США.
Додатково далися взнаки і нальоти українських безпілотників на нафтову інфраструктуру в росії. Завантаження на НПЗ у лютому знизилося приблизно на 300 тисяч б/д, до 5,1 млн, а добовий нафтовидобуток — на 710 тисяч барелів, до 8,55 млн.
МЕА очікує, що подальша ескалація війни з Іраном може підтримати попит на російську нафту.
Джерело: Мінфін
