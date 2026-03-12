Multi від Мінфін
12 березня 2026, 14:05

США розблокували рахунок Центробанку Сирії після 15 років заморозки

Адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення розблокувати рахунок Центрального банку Сирії у Федеральному резервному банку Нью-Йорка. Цей рахунок залишався замороженим з 2011 року через жорсткі міжнародні санкції. Про відновлення доступу до активів повідомив спецпосланець президента США з питань Сирії та посол у Туреччині Том Баррак.

США розблокували рахунок Центробанку Сирії після 15 років заморозки

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

За його словами, цей крок є прямим виконанням обіцянки Дональда Трампа «дати Сирії шанс».

«Президент США виконав свою обіцянку дати Сирії шанс. Рахунок Центрального банку Сирії у Федеральному резервному банку Нью-Йорка було повторно активовано вперше з 2011 року. Великий прогрес і координація між урядами Сирії та США демонструють відчутні результати», — написав Баррак у X.

Дане рішення є частиною стратегії Білого дому щодо повернення Сирії у світову фінансову систему для відбудови її економіки.

Реакція сирійської сторони

Глава Центробанку Сирії Абдель Кадер аль-Хусрія подякував американським дипломатам за сприяння. Він підкреслив ключову роль Держдепартаменту та команди Тома Баррака у відновленні роботи банківського рахунку.

«Ми висловлюємо вдячність Державному департаменту, послу Тому Барраку та його команді за їхні зусилля та роль у підтримці відновлення роботи рахунку Центрального банку Сирії у Федеральному резервному банку Нью-Йорка після багаторічної перерви», — зазначив аль-Хусрія.

Що це означає для регіону?

Розморожування активів у Федеральному резервному банку Нью-Йорка є сигналом про зміну геополітичного курсу США щодо Сирії. Це фактично означає поступове зняття фінансової блокади та готовність Вашингтона до прямої економічної взаємодії з Дамаском.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
