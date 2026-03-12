Food banking: В Україні хочуть створити мережу банків продовольства для соціально вразливих громадян

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства та Українська федерація банків продовольства (УФБП) підписали меморандум про співпрацю, який передбачає співпрацю в роботі над законопроєктом про створення в Україні мережі банків продовольства. Про це повідомив голова правління УФБП Дмитро Шкрабатовський, передає Укрінформ.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

«Щороку в Україні утворюється близько 3 млн харчових відходів — попри те, що значна частина цієї їжі ще придатна до споживання. Водночас мільйони українців потребують гуманітарної та продовольчої підтримки. Ми розробили законопроєкт, який передбачає розвиток в Україні системи банків продовольства — механізму, який дозволяє передавати придатні до споживання продукти від виробників і ритейлу благодійним організаціям замість їх утилізації», — розповів Шкрабатовський.

Він зазначив, що така модель вже багато років успішно працює у країнах Європейського Союзу та США.

Як це працюватиме

Зокрема, УФБП пропонує внести зміни до законодавства, які запровадять певні пільги для виробників та торговельних мереж, щоб зробити вигідною саме передачу на благодійні цілі, а не утилізацію продуктів, у яких спливає термін придатності.

«Це світова практика, яка дозволяє рятувати продукти, які ще безпечні для вживання, але вже не можуть стояти на полицях магазинів. Додатково ми пропонуємо запровадити штрафи за утилізацію їжі в тих випадках, коли була можливість передати її на потреби людей», — зазначив Шкрабатовський.

Коли планується

За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тараса Висоцького, наразі ці ініціативи прийнято в роботу.

Вони будуть опрацьовані профільними департаментами, іншими органами виконавчої влади, після чого текст законопроєкту — орієнтовно на початку квітня — запропонують для обговорення всіма стейкхолдерами.

«Ця ідея лежить на перетині усіх напрямків, якими опікується наше велике об'єднане міністерство. Система food banking — це і про економіку, і про сільське господарство, і про екологію. […] В ідеалі ми маємо прагнути до 100% раціонального використання. Ми розуміємо, що це амбітна мета, але принаймні проміжна мета в 50% зменшення відходів — це те, що ми маємо закладати в наші стратегії», — зауважив Висоцький.