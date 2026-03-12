Криптоактиви на Android-смартфонах на MediaTek під загрозою, Wells Fargo реєструє марку WFUSD: що нового

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Криптоактиви під загрозою: у мільйонах Android-смартфонів знайшли критичну вразливість

Дослідники з підрозділу Donjon (компанія Ledger) виявили небезпечну прогалину в системі безпеки смартфонів на базі процесорів MediaTek. Ця вразливість дозволяє зловмисникам отримати повний доступ до пристрою, включаючи PIN-код та приватні ключі криптогаманців, менш ніж за 60 секунд. Про це повідомляє The Block.

Проблема криється в архітектурі «безпечного завантаження» (secure boot) чипів MediaTek. Для успішного зламу хакеру потрібен фізичний доступ до вашого телефона.

Сценарій зламу:

Зловмисник під'єднує вимкнений смартфон до комп’ютера через USB.

Під час запуску операційної системи спеціальне ПЗ перехоплює криптографічні ключі.

Ці ключі дозволяють розшифрувати сховище даних пристрою в офлайн-режимі та витягти паролі й секретні фрази гаманців.

Хто у зоні ризику?

За оцінками експертів, під загрозою опинилися близько 25% усіх Android-смартфонів у світі. Зокрема, це моделі, що поєднують:

процесори MediaTek;

систему довіреного середовища виконання (TEE) від компанії Trustonic.

Це охоплює величезну кількість пристроїв — від бюджетних моделей до смартфонів середнього сегмента.

Смартфон — не сейф для крипти

Технічний директор Ledger Шарль Гійєме наголосив, що цей випадок вкотре доводить: звичайні смартфони ніколи не проєктувалися як надійні сховища для великих капіталів.

«Це дослідження підтверджує системну проблему. Смартфони — це багатофункціональні гаджети, а не захищені сейфи. Навіть якщо цю конкретну помилку виправлять, складність захисту секретних даних на таких пристроях залишається величезною», — заявив Гійєме.

Як захистити себе?

Хоча вразливість можна усунути програмно, цей процес залежить від швидкості випуску оновлень виробниками кожного конкретного бренду.

Рекомендації для користувачів:

Оновіть систему: негайно встановіть останні патчі безпеки від MediaTek та виробника вашого смартфона.

Використовуйте апаратні гаманці: для зберігання значних сум криптовалюти краще використовувати спеціальні пристрої (холодні гаманці), які не мають прямого зв'язку з вразливою операційною системою Android.

Контролюйте доступ: не залишайте смартфон без нагляду в місцях, де до нього можуть отримати фізичний доступ сторонні особи.

Кінець регуляторної війни в США: SEC та CFTC об'єднують зусилля задля крипторинку

Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) та Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) США зробили історичний крок назустріч ринку. Відомства підписали меморандум про взаєморозуміння, який має покласти край багаторічним суперечкам щодо того, хто і як повинен контролювати цифрові активи.

Головна мета угоди — підтримка інновацій при одночасному захисті прав споживачів. Агентства зобов’язалися спільно розвивати нормативну базу для криптоактивів, забезпечуючи фінансове лідерство США у світі.

Ключові напрямки співпраці:

Чітка класифікація: спільне визначення того, які активи є цінними паперами, а які — товарами.

Спрощення для бізнесу: зниження бюрократичних бар'єрів для бірж, що мають подвійну реєстрацію.

Технологічне оновлення: модернізація систем клірингу та заставного забезпечення.

Спільний нагляд: координація моніторингу ринків та уніфікація фінансової звітності.

Досі крипторинок перебував у стані невизначеності: SEC та CFTC часто висували суперечливі вимоги, що відлякувало великий капітал.

«Це рішення усуває головну перешкоду, яка заважала притоку трильйонів доларів у галузь через незрозумілі правила гри», — підкреслив інвестор Марк Чедвік.

Він також додав, що важливою є швидкість прийняття рішення — регулятори домовилися самі, не чекаючи, поки Сенат ухвалить відповідний законопроєкт.

Що це означає для майбутнього?

Підписання меморандуму свідчить про перехід від політики «регулювання через примус» (штрафи та суди) до створення прозорих правил. Це може стати сигналом для інституційних інвесторів, що крипторинок у США стає безпечнішим та прогнозованішим.

Криптоамбіції Wells Fargo: банк реєструє марку WFUSD для цифрових активів

Один із найбільших американських банків, Wells Fargo, зробив серйозний крок у бік крипторинку. Фінансовий гігант подав заявку до Патентного бюро США (USPTO) на реєстрацію торгової марки WFUSD, що може стати назвою для майбутнього стейблкоїна або цілої екосистеми цифрових послуг.

Заявка, подана 10 березня, наразі перебуває на стадії розгляду. Вона охоплює широкий спектр інноваційних фінансових напрямків, що свідчить про масштабні плани банку.

Опис торгової марки WFUSD включає такі напрямки діяльності:

Криптофінансові послуги: обмін, брокерські операції та кредитування в цифрових активах.

Платіжна інфраструктура: випуск карток та програмне забезпечення для обробки транзакцій зі стейблкоїнами.

Блокчейн та DeFi: надання кастодіальних послуг (зберігання активів), стейкінг та створення інфраструктури для децентралізованих фінансів.

Токенізація: переведення активів реального світу (RWA) у цифровий формат на блокчейні.

Хоча офіційного підтвердження випуску власної монети ще немає, абревіатура WFUSD (Wells Fargo USD) за форматом ідентична тікерам популярних стейблкоїнів. Аналітики припускають, що банк може піти шляхом JPMorgan, який раніше зареєстрував марку JPMD для свого внутрішнього токена.

Wells Fargo оперує активами на суму близько $1,7−2,1 трлн. Раніше цього року банк відкрив вакансію керівника відділу цифрових активів для розробки стратегії на найближчі 3−5 років.

Wells Fargo роками вивчав блокчейн-технології, і реєстрація WFUSD є чітким сигналом, що банк переходить від експериментів до запуску повноцінних продуктів для клієнтів.

Ринок у стресі: майже 45% біткоїнів зараз «у мінусі» — дані CryptoQuant

Аналітики платформи CryptoQuant зафіксували тривожну динаміку на крипторинку: частка біткоїнів, власники яких зазнають нереалізованих збитків (метрика Bitcoin Supply in Loss), стрімко наближається до позначки 40−45%.

Це означає, що майже половина всіх монет у світі була придбана за ціною, вищою за нинішню ринкову вартість.

Зростання цього показника — класичний сигнал «охолодження» або навіть переходу до ведмежої фази. Аналітики виділяють кілька ключових спостережень:

Історичний контекст: Подібні цифри спостерігалися в кризові 2015, 2019 та 2022 роки. Коли частка збиткових активів зростає, тиск на ринок посилюється, адже інвестори починають нервувати та розпродавати активи, фіксуючи втрати.

Структура ринку слабшає: Дедалі більше учасників тримають біткоїн «під водою» (нижче ціни купівлі). Це часто веде до погіршення загальних настроїв і зниження купівельної активності.

Попри песимістичні цифри, експерти вважають, що найгірше може бути попереду:

Правило 50%: Історично справжнє ринкове дно формувалося лише тоді, коли частка монет у збитку перевищувала 50%. Оскільки зараз ми маємо близько 45%, ринок може перебувати лише на ранній або середній стадії падіння.

Короткострокові інвестори: Аналіз утримання монет (від 1 тижня до 1 місяця) показує, що показник ліквідності суттєво впав. Це свідчить про те, що ринок входить у «зону недооціненості», але ще не досяг свого фінального мінімуму.

«Ми вже дуже близько до території недооціненості, але стверджувати, що це остаточне дно, поки зарано», — підсумовують у CryptoQuant.