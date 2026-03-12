За даними Укравтопрому, у лютому автопарк країни поповнили 10,8 тис. легкових авто з бензиновими двигунами. Це на 11% більше, ніж торік. З цієї кількості нових авто — 1,8 тис. од. (-4%) та 9 тис. од. вживаних (+14%).
12 березня 2026, 10:47
Український автопарк поповнили 10,8 тис. бензинових авто: що купували найчастіше
Топ-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ
- MAZDA CX5 — 166 од.;
- HYUNDAI Tucson — 166 од.;
- SKODA Karoq — 115 од.;
- SKODA Kodiaq — 83 од.;
- RENAULT Duster — 82 од.;
- SUZUKI SX4 — 71 од
Топ-5 імпортованих вживаних бензинових авто
- AUDI Q5 — 562 од.;
- VOLKSWAGEN Golf — 551 од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan — 515 од.;
- NISSAN Rogue — 464 од.;
- AUDI A4 — 272 од.
