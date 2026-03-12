Український автопарк поповнили 10,8 тис. бензинових авто: що купували найчастіше

За даними Укравтопрому, у лютому автопарк країни поповнили 10,8 тис. легкових авто з бензиновими двигунами. Це на 11% більше, ніж торік. З цієї кількості нових авто — 1,8 тис. од. (-4%) та 9 тис. од. вживаних (+14%).