Українці сплатили 28,6 млрд грн військового збору з початку року

Українці у січні — лютому 2026 року сплатили до державного бюджету 28,6 млрд грн військового збору, що на 29,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України.

Скільки надійшло до бюджету

За січень — лютий 2026 року до бюджету надійшло 28,6 млрд грн військового збору від 1,6 млн платників. Це на 29,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільші надходження та регіони-лідери

Зазначається, що найбільші обсяги надходжень військового збору забезпечили: м. Київ — 9,3 млрд грн, Дніпропетровська область — 3,1 млрд грн, Львівська область — 2,2 млрд грн, Харківська область — 1,9 млрд гривень.

Високі показники цих регіонів пояснюються значною концентрацією бізнесу, великою кількістю працівників та активною підприємницькою діяльністю.

Також варто зазначити, що зміни в податковій системі вплинули на ФОП. З 1 січня 2026 року для фізичних осіб — підприємців першої та другої груп запроваджено нові розміри єдиного податку та військового збору.

Військовий збір для ФОП першої, другої та четвертої груп становить 864,70 грн, що дорівнює 10% мінімальної заробітної плати. Оплата здійснюється щомісяця до 20 числа поточного місяця.