Держстат запроваджує індекс для вимірювання імпортованої інфляції

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
11 березня 2026, 19:21

Держстат запроваджує індекс для вимірювання імпортованої інфляції

Державна служба статистики України починає публікувати новий макроекономічний індикатор — індекс цін на імпорт (ІЦІ). Цей показник має на меті відстежувати, як зміна вартості закордонних товарів впливає на собівартість українського виробництва та інфляційні процеси в економіці. Про це повідомляє Державна служба статистики України 11 березня.

Державна служба статистики України починає публікувати новий макроекономічний індикатор — індекс цін на імпорт (ІЦІ).

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Суть індикатора та об'єкти вимірювання

Індекс цін на імпорт є міжнародно визнаним показником, який відображатиме зміну вартості товарів, що їх резиденти України купують у нерезидентів у часі. На початковому етапі Держстат розраховуватиме цей індикатор виключно для продукції переробної промисловості, яка формує основну частку вітчизняного імпорту.

До переліку ввійшли продукти харчування, транспортні засоби, машини, обладнання та хімічна продукція. Ці товари класифікуються відповідно до секції C «Продукція переробної промисловості» Основної номенклатури продукції (ОНП). У майбутньому відомство планує поступово розширювати деталізацію цього показника.

Бюрократичні вимоги та методологія

Щомісячний розрахунок нового індексу здійснюватиметься на основі адміністративних даних Державної митної служби України та державного статистичного спостереження № 1-ціни (імпорт) «Звіт про ціни на імпорт».

За словами голови Держстату Арсена Макарчука, новий показник дозволить оцінити вплив зовнішніх цінових змін на українську економіку — зокрема на собівартість виробництва, імпортні витрати підприємств та потенційні інфляційні ризики. Очікується, що для державних органів він стане додатковим інструментом макроекономічного аналізу, для бізнесу — орієнтиром щодо вартості імпортних ресурсів, а для дослідників — джерелом даних для економічних прогнозів.

Фактично, запровадження ІЦІ є не стільки ініціативою знизу, скільки прямою вимогою щодо гармонізації вітчизняної статистики з європейськими стандартами та забезпечення міжнародної зіставності економічних показників. Методологія спирається на вимоги Регламенту (ЄС) 2019/2152 про європейську статистику підприємств та рекомендації профільного посібника Міжнародного валютного фонду (Export and Import Price Index Manual).

Відтепер ІЦІ доповнить систему короткострокових індикаторів Держстату — індекс споживчих цін та індекс цін виробників промислової продукції. Разом вони дозволять комплексно аналізувати цінові процеси та розраховувати так звані умови торгівлі.

Рекордний торговельний дефіцит

Запровадження індексу цін на імпорт відбувається на тлі критичної структурної зміни української економіки. За даними Нацбанку та митниці, у 2025−2026 роках Україна зіткнулася з історичним максимумом дефіциту зовнішньої торгівлі (близько 30−31 млрд доларів за підсумками минулого року). Обсяг річного імпорту наблизився до 90 млрд доларів, що більш ніж удвічі перевищує показники вітчизняного експорту (близько 38 млрд доларів).

Через зупинку чи руйнування значної кількості внутрішніх підприємств внаслідок війни, Україна змушена купувати за кордоном практично все — від енергоносіїв та пального до техніки і споживчих товарів. У такій ситуації індекс цін на імпорт перестає бути просто статистичною формальністю для звітності перед ЄС, а стає ключовим індикатором життєздатності економіки. Будь-які коливання на світових ринках тепер миттєво і масштабно б'ють по кишенях українців.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами