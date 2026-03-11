Держстат запроваджує індекс для вимірювання імпортованої інфляції

Державна служба статистики України починає публікувати новий макроекономічний індикатор — індекс цін на імпорт (ІЦІ). Цей показник має на меті відстежувати, як зміна вартості закордонних товарів впливає на собівартість українського виробництва та інфляційні процеси в економіці. Про це повідомляє Державна служба статистики України 11 березня.

Суть індикатора та об'єкти вимірювання

Індекс цін на імпорт є міжнародно визнаним показником, який відображатиме зміну вартості товарів, що їх резиденти України купують у нерезидентів у часі. На початковому етапі Держстат розраховуватиме цей індикатор виключно для продукції переробної промисловості, яка формує основну частку вітчизняного імпорту.

До переліку ввійшли продукти харчування, транспортні засоби, машини, обладнання та хімічна продукція. Ці товари класифікуються відповідно до секції C «Продукція переробної промисловості» Основної номенклатури продукції (ОНП). У майбутньому відомство планує поступово розширювати деталізацію цього показника.

Бюрократичні вимоги та методологія

Щомісячний розрахунок нового індексу здійснюватиметься на основі адміністративних даних Державної митної служби України та державного статистичного спостереження № 1-ціни (імпорт) «Звіт про ціни на імпорт».

За словами голови Держстату Арсена Макарчука, новий показник дозволить оцінити вплив зовнішніх цінових змін на українську економіку — зокрема на собівартість виробництва, імпортні витрати підприємств та потенційні інфляційні ризики. Очікується, що для державних органів він стане додатковим інструментом макроекономічного аналізу, для бізнесу — орієнтиром щодо вартості імпортних ресурсів, а для дослідників — джерелом даних для економічних прогнозів.

Фактично, запровадження ІЦІ є не стільки ініціативою знизу, скільки прямою вимогою щодо гармонізації вітчизняної статистики з європейськими стандартами та забезпечення міжнародної зіставності економічних показників. Методологія спирається на вимоги Регламенту (ЄС) 2019/2152 про європейську статистику підприємств та рекомендації профільного посібника Міжнародного валютного фонду (Export and Import Price Index Manual).

Відтепер ІЦІ доповнить систему короткострокових індикаторів Держстату — індекс споживчих цін та індекс цін виробників промислової продукції. Разом вони дозволять комплексно аналізувати цінові процеси та розраховувати так звані умови торгівлі.

Рекордний торговельний дефіцит

Запровадження індексу цін на імпорт відбувається на тлі критичної структурної зміни української економіки. За даними Нацбанку та митниці, у 2025−2026 роках Україна зіткнулася з історичним максимумом дефіциту зовнішньої торгівлі (близько 30−31 млрд доларів за підсумками минулого року). Обсяг річного імпорту наблизився до 90 млрд доларів, що більш ніж удвічі перевищує показники вітчизняного експорту (близько 38 млрд доларів).

Через зупинку чи руйнування значної кількості внутрішніх підприємств внаслідок війни, Україна змушена купувати за кордоном практично все — від енергоносіїв та пального до техніки і споживчих товарів. У такій ситуації індекс цін на імпорт перестає бути просто статистичною формальністю для звітності перед ЄС, а стає ключовим індикатором життєздатності економіки. Будь-які коливання на світових ринках тепер миттєво і масштабно б'ють по кишенях українців.