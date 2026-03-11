Нацбанк пояснює стрибок інфляції до 7,6% імпортом та тарифами

У лютому темпи зростання споживчих цін в Україні пришвидшилися, сягнувши 7,6% у річному вимірі та 1,0% за місяць. Офіційний прогноз регулятора виявився надто оптимістичним: реальна інфляція перевищила очікування через стрімке подорожчання палива, овочів та послуг мобільного зв'язку, тоді як базова інфляція втрималася на рівні 7,0%. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України 11 березня.

Агросектор та залежність від імпорту

Згідно з даними Нацбанку, ціни на сирі продукти харчування зростають другий місяць поспіль — темпи пришвидшилися до 9,6% у річному вимірі. Регулятор пояснює таку динаміку стрімким подорожчанням тепличних огірків, помідорів та овочів борщового набору. Ключовою причиною стала висока вартість імпорту, яка також підштовхнула ціни на фрукти, зокрема цитрусові та банани. Єдиним фактором, що дещо стримав загальний ціновий тиск у цьому сегменті, стало уповільнення подорожчання свинини та курятини.

Водночас інфляція на оброблені харчові продукти сповільнилася до 9,9%. В НБУ констатують, що це відбулося завдяки стабілізації цін на молочну продукцію (через посилення конкуренції з боку імпортних виробників), а також гальмуванню вартості соняшникової олії та кондитерських виробів.

Енергетичні проблеми та тарифи на зв'язок

Найпомітніший удар по гаманцях споживачів завдала сфера послуг, де інфляція пришвидшилася до 12,3% річних. Головним каталізатором цього стрибка Нацбанк називає тарифи мобільних операторів, які підвищили вартість послуг зв’язку, списуючи це на «складну ситуацію в енергетиці».

Паливна інфляція також продемонструвала різке прискорення до 8,0%. У своєму коментарі НБУ виправдовує це зростанням європейських котирувань нафтопродуктів через світову геополітичну напруженість, а також наслідками послаблення обмінного курсу гривні. Винятком став лише автомобільний газ (LPG), ціни на який не зростали завдяки низькому попиту та надлишку ресурсу на внутрішньому ринку, що перекрило ефект від дорогого імпорту.

Що дешевшає та гальмує

За офіційною статистикою, єдина категорія, де зафіксовано зниження цін, — це непродовольчі товари (-0,4%). Темпи зростання адміністративно регульованих цін також дещо сповільнилися до 8,8%, насамперед через гальмування темпів подорожчання тютюнових виробів і фармацевтичної продукції.