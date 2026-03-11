Долар закріпився вище 44 грн на міжбанку на тлі компромісного кредиту ЄС

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
11 березня 2026, 15:23

Долар закріпився вище 44 грн на міжбанку на тлі компромісного кредиту ЄС

Попри заяви про розробку європейськими партнерами альтернативного механізму фінансування України на суму 30 млрд євро, курс долара на міжбанківському ринку зріс до максимальних позначок 44,14−44,18 грн. Замість єдиного траншу від ЄС Київ змушений задовольнятися серією двосторонніх кредитів через політичний саботаж основної програми. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Попри заяви про розробку європейськими партнерами альтернативного механізму фінансування України на суму 30 млрд євро, курс долара на міжбанківському ринку зріс до максимальних позначок 44,14−44,18 грн.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Реакція міжбанку на «позитивні» новини

Валютний ринок вкрай стримано відреагував на інформацію про альтернативні джерела фінансування державного бюджету. Котирування на міжбанківському ринку (електронному майданчику, де комерційні банки та НБУ купують і продають валюту безготівково) зафіксувалися в коридорі 44,14−44,18 гривні за один долар.

Той факт, що гривня не демонструє зміцнення після публікації цих новин, свідчить про глибокий скептицизм інвесторів та імпортерів. Ринок закладає у вартість валюти ризики того, що реальні строки надходження ліквідності можуть затягнутися, а обіцяних сум виявиться недостатньо для перекриття зовнішньоторговельного дефіциту.

Обхідний маневр замість єдиної європейської підтримки

Головною причиною термінового пошуку запасних шляхів фінансування стала жорстка позиція Угорщини та Словаччини. Уряди цих країн продовжують цілеспрямовано блокувати виділення Україні масштабного консолідованого кредиту від Європейського Союзу, загальна сума якого становить 90 мільярдів євро.

Аби обійти вето Будапешта та Братислави, європейські дипломати активували запасний план із залучення 30 мільярдів євро. Ці кошти планується передати не як загальноєвропейський пакет допомоги, а у вигляді серії міжурядових двосторонніх позик. Головними кредиторами в цій схемі погодилися виступити країни Балтії та держави Північної Європи. Юридична специфіка таких угод полягає в тому, що вони укладаються напряму між двома столицями і не потребують бюрократичного схвалення на рівні всього Європейського Союзу.

Тимчасове полегшення з довгостроковими ризиками

Надходження цих 30 мільярдів євро знімає найгостріші ризики касового розриву (моменту, коли в уряду фізично не залишається коштів на виплати) у найближчій перспективі та дає Міністерству фінансів певне полегшення для оперативного планування.

Однак з макроекономічної точки зору цей крок є лише тимчасовим компромісом. У довгостроковій перспективі фрагментовані кредити не здатні повноцінно замінити заморожений пакет у 90 мільярдів євро. Більше того, такий підхід жодним чином не розв'язує фундаментальну інституційну проблему Євросоюзу — нездатність оперативно ухвалювати консолідовані фінансові рішення через шантаж окремих країн-членів.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+12
BatonUA
BatonUA
11 березня 2026, 15:31
#
Не може бути. Завжди валюта з’являлася в тумбочці і менеджери шли на міжбанк її міняти.
+
+30
Romanenkas17
Romanenkas17
11 березня 2026, 15:36
#
Подарунок не дали, а повісили на шию новий кредит? Оце перемога ((
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Moonlighter и 33 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами