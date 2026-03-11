Інфляція у США завмерла на рівні 2,4%, але цей звіт ігнорує наслідки війни в Ірані

У лютому річний рівень інфляції у Сполучених Штатах залишився незмінним — на позначці 2,4%. Однак ця статистика вже вважається застарілою, оскільки вона не відображає стрімкого стрибка цін на нафту, спровокованого початком американсько-ізраїльської військової кампанії проти Ірану наприкінці місяця. Про це повідомляє The Wall Street Journal 11 березня.

Статистика, що втратила актуальність

Згідно зі звітом Міністерства праці США, опублікованим у середу, загальні споживчі ціни у лютому зросли на 2,4% у річному вимірі. Цей показник ідентичний січневому та повністю збігається з очікуваннями економістів. Базова інфляція (яка не враховує мінливі ціни на продукти харчування та енергоносії) склала 2,5%, що також відповідає прогнозам.

Проте ці дані були зібрані до 28 лютого — дати початку військової операції з Іраном. До ескалації конфлікту цей звіт став би ключовим орієнтиром для формування політики Федеральної резервної системи (ФРС) на найближчі місяці. Тепер він перетворився лише на базову лінію, з якою аналітики порівнюватимуть майбутні військові цінові шоки.

«Сліпі зони» розрахунків та психологія споживачів

Поточний звіт Міністерства праці має ще один недолік: він штучно занижений через відсутність жовтневих даних про зростання вартості житла (це прямий наслідок тогорічного «шатдауну» — призупинення роботи уряду США). Очікується, що у квітні це статистичне викривлення зникне, що автоматично підштовхне офіційний показник інфляції вгору.

Чому це важливо

Зафіксована у лютому інфляція на рівні 2,4% — це погляд у «дзеркало заднього виду», який створює хибне відчуття макроекономічної стабільності. Насправді ж, американська економіка стикається з новим ціновим шоком. Для пересічних споживачів та підприємців це означає високу ймовірність системного здорожчання логістики, а отже, і широкого спектра товарів повсякденного вжитку вже у найближчі місяці. Водночас зростає ризик того, що вартість кредитів та іпотеки залишатиметься високою значно довше, ніж ринки сподівалися на початку року, оскільки ФРС буде змушена тримати жорстку монетарну політику для стримування нових інфляційних хвиль.