Інфляція у США завмерла на рівні 2,4%, але цей звіт ігнорує наслідки війни в Ірані

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
11 березня 2026, 15:05

Інфляція у США завмерла на рівні 2,4%, але цей звіт ігнорує наслідки війни в Ірані

У лютому річний рівень інфляції у Сполучених Штатах залишився незмінним — на позначці 2,4%. Однак ця статистика вже вважається застарілою, оскільки вона не відображає стрімкого стрибка цін на нафту, спровокованого початком американсько-ізраїльської військової кампанії проти Ірану наприкінці місяця. Про це повідомляє The Wall Street Journal 11 березня.

У лютому річний рівень інфляції у Сполучених Штатах залишився незмінним — на позначці 2,4%.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Статистика, що втратила актуальність

Згідно зі звітом Міністерства праці США, опублікованим у середу, загальні споживчі ціни у лютому зросли на 2,4% у річному вимірі. Цей показник ідентичний січневому та повністю збігається з очікуваннями економістів. Базова інфляція (яка не враховує мінливі ціни на продукти харчування та енергоносії) склала 2,5%, що також відповідає прогнозам.

Проте ці дані були зібрані до 28 лютого — дати початку військової операції з Іраном. До ескалації конфлікту цей звіт став би ключовим орієнтиром для формування політики Федеральної резервної системи (ФРС) на найближчі місяці. Тепер він перетворився лише на базову лінію, з якою аналітики порівнюватимуть майбутні військові цінові шоки.

«Сліпі зони» розрахунків та психологія споживачів

Поточний звіт Міністерства праці має ще один недолік: він штучно занижений через відсутність жовтневих даних про зростання вартості житла (це прямий наслідок тогорічного «шатдауну» — призупинення роботи уряду США). Очікується, що у квітні це статистичне викривлення зникне, що автоматично підштовхне офіційний показник інфляції вгору.

Чому це важливо

Зафіксована у лютому інфляція на рівні 2,4% — це погляд у «дзеркало заднього виду», який створює хибне відчуття макроекономічної стабільності. Насправді ж, американська економіка стикається з новим ціновим шоком. Для пересічних споживачів та підприємців це означає високу ймовірність системного здорожчання логістики, а отже, і широкого спектра товарів повсякденного вжитку вже у найближчі місяці. Водночас зростає ризик того, що вартість кредитів та іпотеки залишатиметься високою значно довше, ніж ринки сподівалися на початку року, оскільки ФРС буде змушена тримати жорстку монетарну політику для стримування нових інфляційних хвиль.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами