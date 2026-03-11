У лютому автопарк України поповнили понад 2,5 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 21% більше, ніж торік, повідомляє Укравтопром.
11 березня 2026, 16:55
У лютому українці придбали 2,5 тис. гібридних авто: топ-моделі ринку
► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Частка нових авто в цій кількості становила 53% проти 63% у лютому минулого року.
Хто лідирує
- В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається TOYOTA RAV-4 (368 од.)
- Другий результат у NISSAN X-Trail (67 од.)
- Третій за популярністю — NISSAN Qashqai (60 од.)
Серед імпортованих гібридів з пробігом першість у FORD Escape (64 од.)
Також у лідерській трійці: TOYOTA Prius (62 од.) та KIA Niro (60 од.).
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 30 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі