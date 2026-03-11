У лютому українці придбали 2,5 тис. гібридних авто: топ-моделі ринку

У лютому автопарк України поповнили понад 2,5 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 21% більше, ніж торік, повідомляє Укравтопром.

Частка нових авто в цій кількості становила 53% проти 63% у лютому минулого року.

Хто лідирує

В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається TOYOTA RAV-4 (368 од.)

Другий результат у NISSAN X-Trail (67 од.)

Третій за популярністю — NISSAN Qashqai (60 од.)

Серед імпортованих гібридів з пробігом першість у FORD Escape (64 од.)

Також у лідерській трійці: TOYOTA Prius (62 од.) та KIA Niro (60 од.).