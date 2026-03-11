Збагачення в Овальному кабінеті: як криптоугоди та суди збільшили статки Трампа до $6,5 млрд

Другий президентський термін Дональда Трампа супроводжується стрімким зростанням його особистого капіталу завдяки продажу криптовалютних токенів, сумнівним угодам на Близькому Сході та скасуванню багатомільйонних судових штрафів. Попри колосальну збитковість медіабізнесу, використання політичного статусу дозволило йому суттєво наростити активи. Про це повідомляє Forbes.

Криптовалютна монетизація статусу

Згідно з останнім рейтингом мільярдерів від Forbes, загальні статки президента США наразі оцінюються у $6,5 млрд, що на $1,4 млрд більше порівняно з минулим роком. Це дозволило йому піднятися з 700-го на 645-те місце серед 3428 найбагатших людей планети.

Основним інструментом збагачення стали непрозорі операції з цифровими активами. За минулий рік Трамп отримав близько $550 млн від продажу токенів власного криптопроєкту World Liberty Financial ($WLFI), який родина запустила у вересні 2024 року. Згодом президент та його бізнес-партнери, серед яких спеціальний посланець Стів Віткофф та його сім'я, продали 49% акцій World Liberty Financial компанії Aryam Investment. За цією структурою стоїть радник з національної безпеки Об'єднаних Арабських Еміратів та член королівської родини шейх Тахнун бін Заїд Аль Нагаян. За оцінками видання, ця транзакція поклала в кишені Трампа додаткові $200 млн.

Восени минулого року колишній американський дипломат із досвідом роботи в регіоні так охарактеризував цю динаміку: «Лідери країн Перської затоки знають, як вести справи з цим американським президентом. Вони навчилися цього ще під час його першої каденції, але тоді він був сам обмежений у тому, наскільки відверто міг вимагати гроші. Зараз для нього немає жодних обмежень».

У портфелі очільника Білого дому залишаються мільйони криптотокенів — як $WLFI, так і спекулятивних мемкоїнів $TRUMP. Навіть із застосуванням дисконту їхня сукупна вартість оцінюється майже у $570 млн. Крім того, йому належить 38% акцій World Liberty Financial (компанії, що займається випуском стейблкоїна USD1). Ця частка як діючий бізнес оцінюється у $240 млн.

Списання боргів та капіталізація нерухомості

Фінансове становище Трампа також зміцнилося завдяки рішенням судової системи. У серпні апеляційний суд скасував постанову про стягнення з нього цивільного штрафу у гучній справі про шахрайство в Нью-Йорку. Це позбавило президента зобов'язання виплачувати $517 млн (включно з нарахованими відсотками), одномоментно списавши масивний борг з його балансу. Наразі генеральний прокурор штату Нью-Йорк Летиція Джеймс оскаржує це рішення.

Політичний вплив продовжує штучно роздувати вартість його приватної нерухомості, оскільки візити на ці об'єкти часто використовуються візитерами для демонстрації лояльності та лобіювання своїх інтересів. Вартість закритого клубу Mar-a-Lago у Палм-Біч, який Трамп придбав у 1985 році за скромні $10 млн, зараз становить близько $560 млн. Лише за останній рік актив подорожчав майже на $370 млн, а з 2018 року його оцінка зросла більш ніж утричі. Ця резиденція перетворилася на «зимовий Білий дім»: саме там проходять неформальні зустрічі зі світовими лідерами (зокрема з Володимиром Зеленським та Біньяміном Нетаньягу), прийоми бізнес-союзників (Ілона Маска, Чанпена Чжао) і звідти ж віддаються накази про ракетні удари по Сирії та Ірану.

Мережа з 10 гольф-клубів, розташованих у шести штатах, також суттєво подорожчала на тлі потоку політичних прихильників: зараз об'єкти оцінюються у $550 млн (проти $340 млн минулого року).

Фінансовий провал медіаімперії та знецінення токенів

Свій піковий капітал у $7,3 млрд Трамп зафіксував у вересні минулого року. Зниження статків відбулося через загальне просідання крипторинку та стрімке падіння акцій Trump Media and Technology Group (TMTG), материнської компанії платформи Truth Social.

Понад 15 мільйонів токенів World Liberty Financial, що належать президенту, обвалилися в ціні більш ніж на 64% з моменту їхнього виходу на публічні торги у вересні. З урахуванням дисконту на ліквідність (оскільки швидкий продаж такого обсягу додатково обвалить ціну), їхня вартість зараз становить не більше $175 млн.

Акції компанії TMTG (торгуються під тикером DJT) минулого місяця впали до історичного мінімуму. Через це вартість частки Трампа у компанії, яка існує вже п'ять років, скоротилася до $1,2 млрд у порівнянні з $2,6 млрд рік тому. Котирування падали місяцями на тлі жорсткої корекції біткоїна, катастрофічних фінансових втрат підприємства та відсутності реальних рекламних продажів. Інвесторів не надихнув навіть грудневий анонс злиття TMTG з каліфорнійською компанією з розробки ядерного синтезу TAE вартістю $6 млрд.

Наприкінці лютого компанія оприлюднила фінансову звітність, яка засвідчила її повну економічну неспроможність: чистий збиток за 2025 рік сягнув астрономічних $712 млн (проти $401 млн роком раніше), тоді як реальний дохід склав символічні $3,7 млн. Того ж дня керівництво TMTG заявило про пошук можливостей виділити Truth Social у нову самостійну публічну компанію. Втім, навіть якщо весь цей асортимент бізнес-венчурів знеціниться до нуля, сам президент не постраждає — він уже встиг вивести у готівку сотні мільйонів доларів до того, як його найбільш віддані інвестори усвідомили абсолютну порожнечу активів, які він їм продав.