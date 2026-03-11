Найбільший викуп в історії: навіщо Мінфін США змушений рятувати ринок облігацій транзакціями на $15 млрд

Міністерство фінансів США починає реалізацію наймасштабнішої операції з викупу власних боргових зобов'язань. Максимальний обсяг інтервенції для однієї транзакції сягає рекордних $15 мільярдів, що робить цей захід найбільшим викупом на американському казначейському ринку за всю його історію.

Деталі програми та типи інтервенцій

Офіційний розклад цих безпрецедентних кроків було оприлюднено ще 4 лютого 2026 року. Усі заходи суворо поділяються на два функціональні типи: підтримка ліквідності (Liquidity Support) та управління готівкою (Cash Management).

Для викупу передбачені номінальні купони із термінами погашення в діапазоні від 1 місяця до 30 років. Крім того, операції охоплюють казначейські цінні папери, захищені від інфляції, термін погашення яких становить від 1 до 30 років. Процедура має чіткий регламент публічності: попередній перелік дозволених до викупу унікальних ідентифікаційних номерів цінних паперів оприлюднюється об 11:00 за східним часом у день оголошення операції. Остаточний перелік публікується також об 11:00 за східним часом, але безпосередньо в день проведення торгів.

Розподіл рекордних лімітів: куди підуть $15 мільярдів

Максимальний обсяг фінансування для однієї операції становить заявлені $15 мільярдів. Важливо підкреслити, що абсолютно всі транзакції з таким лімітом належать виключно до категорії управління готівкою (Cash Management).

Ці рекордні суми не розпилюватимуться по всьому ринку — вони виділені лише для короткострокових цінних паперів типу Nominal Coupons із терміном погашення від 1 місяця до 2 років. Дати проведення цих гігантських операцій на суму $15 мільярдів вже затверджені. Перший викуп здійснили 10 березня, а надалі вони відбудуться 17 березня, 1 квітня, 16 квітня та 22 квітня 2026 року.

Приховане стимулювання ринку

США відновили програму викупу власного боргу у травні 2024 року після понад двадцятирічної перерви. Офіційна позиція Мінфіну США полягає в тому, що ці операції є суто технічним інструментом: вони потрібні для згладжування коливань на готівкових рахунках уряду та забезпечення ліквідністю тих випусків облігацій, якими мало торгують (так звані off-the-run Treasuries). Однак багато незалежних фінансових аналітиків ставляться до цього критично. На їхню думку, програма перетворилася на інструмент прихованого кількісного пом'якшення (stealth QE). Поки Федеральна резервна система США (ФРС) формально намагається скорочувати свій баланс, Мінфін змушений самостійно вливати мільярди доларів на ринок, щоб викуповувати старі борги у первинних дилерів, рятуючи їх від збитків та штучно підтримуючи попит перед випуском нових, ще більших обсягів державних облігацій.

Чому це важливо

Проведення найбільшого викупу держборгу в історії — це тривожний сигнал, який свідчить про те, що ринок американських казначейських зобов'язань втрачає здатність функціонувати природним шляхом і потребує постійного ручного втручання. Коли уряд змушений виступати покупцем власних боргів на десятки мільярдів доларів під виглядом «управління готівкою», це вказує на дефіцит органічного попиту з боку міжнародних та приватних інвесторів. Фактично держава маскує структурні проблеми з обслуговуванням колосального державного боргу, штучно підтримуючи ціни на свої облігації. Для світової економіки це означає зростання ризиків прихованої доларової емісії та подальше розбалансування фінансової системи, яка тримається на постійних вливаннях ліквідності.