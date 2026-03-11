Долар поглинає єну: японська валюта обвалилася до історичних мінімумів 1990 року

Курс японської єни щодо американського долара наблизився до критичної межі, сягнувши найнижчих значень за останні 36 років. Глобальний тренд на знецінення національної валюти Японії триває, пробиваючи історичні рівні опору та сигналізуючи про глибокі структурні проблеми у фінансовій системі країни.

Поточні показники

Згідно з місячним графіком валютної пари USD/JPY (долар США проти японської єни) на міжнародному валютному ринку, з інтервалом побудови в один місяць (1M), ситуація виглядає вкрай песимістично для японської економіки. Актуальна ціна активу станом на момент фіксації даних досягла позначки 158,47 єни за один американський долар.

Історична перспектива

Аналіз цінової історії активу малює картину безперервної втрати позицій. Зображення графіку чітко демонструє, що поточна ціна досягла ключового довгострокового максимуму для долара США. Ліва частина графіка свідчить про те, що востаннє пара знаходилася на цьому рівні ще у 1990 році.

Після пікових значень початку 1990-х років на ринку спостерігався тривалий спад пари USD/JPY (що означало зміцнення японської валюти). Цей рух досяг свого абсолютного дна у зоні 75 єн за долар у 2011−2012 роках. Проте згодом ціна почала відновлюватися не на користь Японії. Починаючи з 2021 року, на графіку сформувався стрімкий «бичачий» ринок. На сьогодні актив впритул тестує історичний рівень опору 36-річної давності, прорив якого може означати остаточну капітуляцію єни.

Відчай Банку Японії та пастка «carry trade»

Фундаментальною причиною обвалу єни є колосальна прірва між монетарними політиками США та Японії. У той час як Федеральна резервна система США утримує жорстку монетарну політику, Банк Японії (BOJ) десятиліттями тримав ставки на нульовому або від'ємному рівні, заливаючи ринок дешевими грошима. Навіть попри те, що протягом останнього часу регулятор був змушений підняти базову ставку до скромних 0,5%, цього виявилося абсолютно недостатньо для зупинки відтоку капіталу.

Великі гравці та спекулянти активно використовують так звану стратегію «carry trade» — вони масово позичають наддешеві єни, щоб купувати на них долари та інвестувати у прибуткові американські активи. Японська влада опинилася у безвихідній ситуації: суттєве та різке підвищення відсоткових ставок могло б врятувати валюту, але воно гарантовано спровокує економічну рецесію та масштабну боргову кризу, оскільки країна має один із найбільших у світі обсягів державного боргу відносно ВВП. За даними аналітиків, у 2026 році реальний ефективний обмінний курс єни (показник купівельної спроможності на міжнародній арені) впав до рекордно низького рівня з 1973 року.