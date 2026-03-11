Trust Wallet запускає захист від «отруєння адрес», Sonic Labs запустила «інституційний» стейблкоїн USSD: що нового

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Trust Wallet запускає захист від «отруєння адрес»: як працює нова функція

Команда популярного криптогаманця Trust Wallet представила новий інструмент для боротьби зі специфічним видом шахрайства — address poisoning (отруєння адрес). Про це повідомляє The Block.

Що таке address poisoning?

Це підступна схема, де зловмисники використовують неуважність користувачів.

Шахраї створюють гаманець, адреса якого візуально майже ідентична адресі жертви або її частих отримувачів (збігаються перші та останні символи).

На гаманець користувача надсилають «нульову» або мізерну транзакцію, щоб фейкова адреса з'явилася в історії операцій.

Наступного разу користувач, замість копіювання адреси з надійного джерела, бере її з історії транзакцій і випадково надсилає кошти злочинцям.

Як працює захист у Trust Wallet?

Новий механізм інтегровано безпосередньо в мобільний застосунок. На старті він охоплює 32 блокчейни, сумісні з EVM (Ethereum Virtual Machine), проте розробники обіцяють розширювати цей список.

Ключові особливості системи:

Автоматична перевірка: система аналізує адресу перед кожним відправленням коштів.

Інтелектуальні бази даних: для виявлення небезпеки застосунок використовує дані від HashDit та Binance Security, де зберігаються реєстри відомих шахрайських адрес.

Миттєві попередження: якщо адреса здається підозрілою або занадто схожою на іншу, користувач отримує сповіщення в реальному часі до моменту підтвердження операції.

Візуальне порівняння: сервіс виводитиме адреси поруч, щоб власник гаманця міг легко помітити відмінності в символах.

Генеральний директор Trust Wallet Фелікс Фан зазначив, що цей крок спрямований на те, щоб надати користувачам максимум інформації для прийняття рішень. За його словами, превентивні сповіщення дозволяють зупинити крадіжку коштів ще на етапі підготовки транзакції.

Sonic Labs запустила «інституційний» стейблкоїн USSD: надійність під егідою BlackRock

Команда L1-мережі Sonic оголосила про випуск власного доларового стейблкоїна — US Sonic Dollar (USSD). Новий актив позиціонується як фундаментальний фінансовий шар екосистеми, що має забезпечити стабільність та ліквідність для всіх ончейн-операцій.

Головною особливістю USSD є його інституційна база. Актив повністю забезпечений казначейськими облігаціями США через фонди таких гігантів, як BlackRock, Superstate та WisdomTree.

USSD розроблено на інфраструктурі frxUSD від Frax Finance з дотриманням законодавчих норм Genius Act.

Ключові технічні характеристики:

Випуск 1:1: Користувачі можуть карбувати USSD, вносячи популярні активи (USDC, USDT, PYUSD, BUIDL та інші) без комісії за емісію.

Вертикальна інтеграція: Дохід, отриманий від резервних активів, буде спрямований на байбеки (викуп токенів), підтримку ліквідності та розвиток мережі.

Гнучкість погашення: Смартконтракти дозволяють виводити кошти в обрану користувачем мережу, що спрощує казначейські операції та ребалансування позицій між різними блокчейнами.

Прямий обмін: Завдяки підтримці протоколу CCTP реалізовано швидкі маршрути обміну між USSD та іншими основними стейблкоїнами.

Для верифікованих користувачів (після проходження KYC/AML) у майбутньому відкриється можливість прямого погашення USSD у фіатні долари США.

На старті проекту показники USSD демонструють перші кроки до масштабування:

Ринкова капіталізація: понад $610 000.

Обсяг торгів: близько $61 500.

Технічний збій в Aave: через помилку оракула ліквідовано позиції на $26 млн

10 березня провідний DeFi-протокол Aave зіткнувся з критичним інцидентом. Через некоректну роботу цінового оракула система помилково закрила позиції користувачів у токені wstETH на загальну суму близько $26 млн.

За даними аналітиків із Chaos Labs, причиною став збій у механізмі Correlated Asset Price Oracle (CAPO), який має захищати протокол від маніпуляцій та різких коливань цін.

Хронологія інциденту:

Розсинхронізація даних: під час оновлення позамережевий алгоритм спробував скоригувати котирування, але не врахував жорстке обмеження смартконтракту — ціну не можна підвищувати більш ніж на 3% протягом трьох днів.

Помилковий курс: через конфлікт налаштувань оракул зафіксував ціну активу на позначці 1,1939 замість реальних 1,228.

Каскад ліквідацій: ефективний курс усередині протоколу раптово впав на 2,85%, що сприйнялося системою як критичне падіння застави.

Збій безпосередньо зачепив 34 облікові записи, з яких було примусово реалізовано 10 938 wstETH. На цій ситуації заробили сторонні ліквідатори — їхній чистий прибуток склав приблизно 499 ETH.

Попри масштаб помилкових операцій, Chaos Labs підтвердили: інцидент не створив «безнадійної заборгованості» для самого протоколу Aave.

Заходи безпеки та компенсації

Команда розробників оперативно відреагувала на ситуацію:

Ручне коригування: параметри оракула були виправлені, а ліміти на запозичення wstETH тимчасово знижені для стабілізації системи.

План відшкодування: проєкт готується компенсувати збитки постраждалим. Для цього використають 141,5 ETH, які вдалося повернути після збою, а решту — 345 ETH — виділять безпосередньо з казначейства DAO.

Розробники наголосили, що архітектура оракулів залишається надійною, а причиною того, що сталося, був виключно «людський фактор» у налаштуваннях під час оновлення.

Криза стратегії Ethena: капітал обвалився на 60% через дефіцит попиту на лонги

Популярний DeFi-протокол Ethena зіткнувся із суттєвим відтоком коштів: обсяг капіталу, задіяного у ринково-нейтральних стратегіях, лише за останній місяць скоротився з $2 млрд до $800 млн. На цю тривожну динаміку звернув увагу аналітик WuBlockchain під ніком SoskaKyle.

Нинішнє просідання є продовженням затяжного піке, що триває з 2025 року. Загалом показник впав на 75% — з пікових $5 млрд до поточних значень. На настрої інвесторів негативно вплинули запуск мемкоїна TRUMP та побоювання щодо нових торговельних мит США.

Ключові цифри:

Задіяний капітал: на ринках BTC, ETH, SOL, BNB, XRP та HYPE він становить $791,2 млн — це лише 12,9% від історичного максимуму, зафіксованого у жовтні.

Стейблкоїн USDe: його капіталізація обвалилася з $14 млрд до $5,9 млрд.

Дохідність: показник впав до 3,5%, хоча на початку 2025 року він тримався на двозначних позначках.

Експерти називають поточну ситуацію незвичною, оскільки вона відбувається на тлі відносного «боковика» на ринку. Виокремлюють три основні причини кризи:

Закриття базис-угод: трейдери масово згортають прибуткові, але нестабільні позиції, відкриті на початку минулого року.

Тиск конкурентів: базис-трейдерів витісняють хеджери та активні гравці, що відкривають спрямовані «шорти».

Низький попит на плече: трейдери стали рідше відкривати лонг-позиції з кредитним плечем, що підтверджується тривалим перебуванням ставок фінансування (фандингу) у від'ємній зоні.

SoskaKyle зазначає, що поки відкритий інтерес до біткоїна в цілому по ринку залишається стабільним, позиції саме на Ethena стрімко скорочуються, що свідчить про внутрішні проблеми ефективності стратегії протоколу.