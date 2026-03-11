Як пенсіонерам пройти відеоідентифікацію: пояснення ПФУ

Пенсійний фонд роз’яснив ключові питання щодо проходження відеоідентифікації пенсіонерів — від строків проведення сеансу до того, як переконатися, що на зв’язок виходить саме представник Фонду, а не шахрай, йдеться у повідомленні Фонду.

Коли відбудеться сеанс після подання заяви

Після подання заяви відеоідентифікація проводиться протягом 30 календарних днів, однак не раніше ніж через 10 робочих днів з моменту її подання. Конкретну дату та час проведення сеансу заявник отримує на електронну пошту, зазначену у заяві.

Що робити, якщо сеанс не відбувся

Якщо у визначений час фахівець Пенсійного фонду не зміг вийти на зв’язок через технічні причини — наприклад, через відсутність електроенергії чи інтернету — необхідно перевірити електронну пошту. На неї надсилається повторний лист із новою датою та часом відеоідентифікації.

Чому представник ПФУ може не вмикати камеру

Під час відеоідентифікації представник Пенсійного фонду може працювати без увімкненого зображення. Це пов’язано зі специфікою процедури та вимогами безпеки.

Як відрізнити представника ПФУ від шахрая

Щоб не потрапити на шахраїв, у Пенсійному фонді радять користуватися лише тією інформацією, яка надходить на електронну адресу, зазначену у заяві.

Посилання для проведення відеоідентифікації через Zoom або Google Meet надходять виключно з офіційних електронних скриньок головних управлінь ПФУ з доменом @pfu.gov.ua.

Якщо представник Фонду телефонує через месенджери Signal, Telegram, Viber або WhatsApp, він має представитися. Під час відеоідентифікації працівник ПФУ може ставити питання, пов’язані з:

реквізитами пенсійного посвідчення;

трудовою діяльністю пенсіонера.

При цьому працівники Фонду ніколи не запитують дані банківських карток чи іншу фінансову інформацію, яка не стосується встановлення особи.

Скільки триває відеоідентифікація

Зазвичай сеанс триває до 20 хвилин — цього часу достатньо для встановлення особи одержувача пенсійної виплати.

Які документи потрібно підготувати

Для проходження відеоідентифікації пенсіонеру необхідно мати:

паспорт громадянина України або ID-картку — документ потрібно показати під час відеоконференції та зачитати його реквізити;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) — окрім осіб, які відмовилися від нього з релігійних переконань.

Де дізнатися результати

Рішення про встановлення або невстановлення особи надсилається на електронну пошту, зазначену у заяві.

Також, якщо у заяві вказано податковий номер, інформація про результат ідентифікації відображатиметься в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду у розділі «Мої звернення».

Куди звернутися, якщо рішення не надійшло

Якщо після проходження відеоідентифікації рішення не надійшло, перевірити статус можна через сервіс «Моя ідентифікація».

У разі відсутності інформації необхідно звернутися до технічної підтримки Пенсійного фонду за адресою: vio@pfu.gov.ua.