Renault припинить продаж автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння в Європі до 2030 року

Renault має намір припинити продаж автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння в Європі до 2030 року. Про це французький автовиробник заявив, представляючи свій стратегічний план на 2026−2030 роки. Компанія також має намір розробити нову платформу для електромобілів у співпраці з Google, пише Euronews.

Плани Renault

Renault збирається збільшити продаж автомобілів майже на 23% до 2030 року, щоб досягти двох мільйонів одиниць на рік.

«До 2030 року бренд прагне до 100% продажів електрифікованих автомобілів в Європі і 50% за її межами, включаючи гібридні автомобілі», — заявили в компанії.

Близько 40% автомобілів, проданих Renault в Європі минулого року, все ще рухалися виключно двигунами внутрішнього згоряння.

Поки що продажі повністю електричних автомобілів йдуть повільніше, ніж очікувалося, тому в грудні ЄС навіть пом'якшив свою мету з електрифікації на 2035 рік, відчинивши двері для гібридів. Renault планує продовжувати виробництво гібридних моделей у Європі та після 2030 року.

Проєктувати та виробляти в Європі

Стратегія Renault різко контрастує зі стратегією конкурента Stellantis, який минулого місяця приголомшив інвесторів, оголосивши про масштабне списання 22 мільярдів євро вартості свого бізнесу електромобілів, визнавши, що він неправильно оцінив готовність споживачів перейти на чистіші автомобілі.

Генеральний директор Renault Франсуа Прово заявив, що амбіції компанії на найближчі роки полягають у тому, щоб «розробляти та виробляти в Європі еталонні продукти з погляду привабливості, технологій та конкурентоспроможності».

Група планує запустити 22 нові моделі в Європі, включаючи 16 електромобілів, та 14 моделей на зарубіжних ринках.

До 2030 року Renault планує продавати понад 2 мільйони автомобілів на рік, порівняно з 1,6 мільйонами на даний час, 50% з яких за межами Європи. Нині ця частка становить 38%. Dacia, її бюджетний бренд, також має прискорити електрифікацію: до 2030 року на такі машини припадатиме 2/3 продажів, а в його модельному ряду буде 4 електромобілі, тоді як нині — лише один.

Компанія також заявила про намір розробити нову платформу для електромобілів у співпраці з Google.

«Це буде перша автомобільна операційна система, розроблена спільно з Google на базі Android», — заявили в Renault.

За словами представників компанії, вона дозволить віддалено оновлювати 90% функцій автомобіля, скоротивши час виходу оновлень і забезпечить надшвидку зарядку всього за 10 хвилин.

Renault отримує менше прибутку від електромобілів, ніж від автомобілів із двигуном внутрішнього згоряння. Операційна маржа впала з 7,6% у 2024 році до 6,3% у минулому і, як очікується, ще більше знизиться до 5,5% наступного року.

Автовиробник заявив, що хоче зберегти операційну маржу на рівні 5−7%.