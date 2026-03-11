Multi від Мінфін
11 березня 2026, 11:10

До $200 на місяць: у Південній Кореї платитимуть бабусям і дідусям за догляд за онуками

У Південній Кореї місцева влада запускає нову програму підтримки сімей, у межах якої бабусі та дідусі можуть отримувати грошову винагороду за догляд за онуками. Ініціатива покликана полегшити батькам догляд за дітьми та допомогти країні впоратися з рекордно низькою народжуваністю. Про це повідомляє Independent.

У Південній Кореї місцева влада запускає нову програму підтримки сімей, у межах якої бабусі та дідусі можуть отримувати грошову винагороду за догляд за онуками.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Виплати для родичів

За інформацією видання, на острові Чеджу з березня планують виплачувати родичам близько $200 на місяць, якщо вони доглядають маленьких дітей замість того, щоб сім'я користувалася послугами дитячого садка або няні.

Програму вже підтримала місцева асамблея. Її запуск став продовженням практики, яка раніше показала позитивні результати у столиці країни — Сеулі.

Як працює програма

У Сеулі така схема діє з 2023 року. Там сім'ї отримують 300 тисяч вон (приблизно $200) щомісяця, якщо за дитиною доглядають бабуся, дідусь або інші родичі щонайменше 40 годин на місяць.

Скористатися виплатами можуть сім'ї, які:

  • виховують дітей віком від 2 до 3 років;
  • мають дохід не більше 150% середнього по країні;
  • стикаються зі складнощами в організації догляду за дитиною.

Йдеться, зокрема, про родини, де працюють обоє батьків, одиноких батьків або сім'ї з кількома дітьми.

Чому родини покладаються на бабусь

Останніми роками все більше південнокорейських сімей звертаються по допомогу до старшого покоління. Це пов’язано зі зростанням вартості життя, дефіцитом місць у дитячих садках і тим, що все більше матерів працюють.

За результатами дослідження, серед родичів, які доглядають дітей:

  • 54% — бабусі з боку матері;
  • 36,4% — бабусі з боку батька;
  • менше 10% — дідусі.

Батьки пояснюють свій вибір кількома причинами:

  • 48% не повністю довіряють няням або працівникам дитячих садків;
  • 46,4% говорять про нестачу екстреного догляду за дітьми;
  • 45,6% визнають, що поєднувати роботу і виховання дитини дуже складно.

Демографічна криза

Південна Корея вже тривалий час намагається подолати різке падіння народжуваності, тому влада активно впроваджує різні програми підтримки сімей.

У 2025 році в країні народилося 254,5 тис. дітей, що на 6,8% більше, ніж роком раніше. Водночас коефіцієнт народжуваності зріс із 0,75 до 0,80 дитини на одну жінку.

Попри це, витрати на виховання дітей залишаються високими. У 2025 році середні щомісячні витрати на дитину перевищили 1,1 млн вон (близько $750).

Саме тому влада розширює програми допомоги родинам, а виплати бабусям і дідусям за догляд за онуками стали одним із нових інструментів підтримки батьків.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
сторінку переглядає beb и 5 незареєстрованих відвідувачів.
