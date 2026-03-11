Multi від Мінфін
11 березня 2026, 9:01

Як бізнесу вирішити проблему залучення та розміщення грошей, — експерт

Підприємства регулярно стикаються як з проблемою залучення коштів, такі і їх розміщення. Яким чином ці питання можна вирішити за допомогою облігацій, під час конференції Fin Year розповів керуючий активами групи ICU в України Григорій Овчаренко.

Підприємства регулярно стикаються як з проблемою залучення коштів, такі і їх розміщення.

Основним джерелом залучення капіталу для бізнесу залишаються банки. За словами Овчаренка, в банківському кредитуванні є позитивний момент, адже ставки знижуються. «Цього року вже знижувалася облікова ставка НБУ і є очікування на її подальше зниження. Це дуже добре для бізнесу, адже дозволяє легше залучати кошти», — відзначив він.

Водночас наголошує Овчаренко, у разі більшої потреби в коштах виникає потреба або надати в заставу власне майно або використовувати поруку. «Це не зовсім привабливий інструмент, адже виникають ризики. Тому бізнес починає шукати інші канали залучення коштів. Один з них це випуск власних корпоративних облігацій», — говорить експерт.

За його словами, до повномасштабного вторгнення цей спосіб залучення коштів не був особливо популярним. Однією з перепон був складний випуск таких інструментів. Але завдяки рішенням НКЦПФР цей процес спростився і ми бачимо поштовх до поширення таких інструментів.

«На сьогодні на корпоративні облігації є великий попит з боку інституційних інвесторів і навіть з боку банків для розміщення вільної ліквідності. Нова пошта і NovaPay фактично створили власний майданчик, вони активно залучають приватних інвесторів і продають власні облігації серед своїх клієнтів. Також, наприклад, група ТАС, хоча це банківська група, активно використовує облігації», — розповів Овчаренко.

Розміщення коштів

З іншого боку, констатує експерт, коли є вільна ліквідність, виникає питання куди бізнесу її подіти. «Банки залишаються основним напрямом для розміщення. Проблема в тому, що бізнесу гроші можуть знадобитись у будь-який час, а не за місяць чи три. Тому бізнес переважно користується овернайтом, мобільними депозитами, дохідність яких значно нижча ніж за строковими вкладами» — говорить експерт.

За його словами, підвищити дохідність за вільною ліквідністю можна завдяки інвестиціям в ОВДП. «Однак виникає питання, що робити коли ми купили облігації, але нам потрібні гроші. Тут на допомогу приходять операції РЕПО. Це кредитна операція, коли під заставу віддаються облігації. Кошти можна отримати на тиждень, два, чи більший термін. Це хороший інструмент для рефінансування власних потреб», — пояснює Овчаренко. Водночас він констатує, що ці операції ще не набули популярності в Україні.

