Мінфін продовжує різати дохідність ОВДП: результати валютного аукціону 10 березня

Міністерство фінансів 10 березня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 4,23 млрд грн, що на 2,21 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 6,44 млрд грн. При цьому Мінфін продовжив знижувати ставки гривневих ОВДП. Про це свідчать дані міністерства.

Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

2,15 млрд грн під 15,11% з погашенням 24 березня 2027 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 15,13%);

2,07 млрд грн під 15,78% з погашенням 14 червня 2028 року (первинне розміщення).

Із початку 2026 року держава вже залучила 113,6 млрд грн, а з початку повномасштабної війни — понад 2,1 трлн гривень. Усі кошти від розміщення воєнних облігацій спрямовуються на підтримку Збройних Сил України та посилення фінансової стійкості держави.

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.