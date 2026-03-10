Долар та євро подешевшали у вівторок, 10 березня, на міжбанку. Про це свідчать дані торгів.
10 березня 2026, 17:40
Курс валют: міжбанк, НБУ, обмінники
|
Відкриття 10 березня
|
Закриття 10 березня
|
Зміни
|
43,96/43,99
|
43,82/43,86
|
14/13
|
51,26/51,28
|
51,06/51,09
|
20/19
Офіційний курс: долар — 43,86 грн, євро — 51,04 грн.
Середній курс у банках: 43,70−44,20 грн/долар, 50,73−51,41 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 43,95−44,10, євро — 51,30−51,50 грн.
