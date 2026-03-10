Multi від Мінфін
10 березня 2026, 18:44

Ціни на бензин у Німеччині досягли максимуму з 2022 року

Найдешевший бензин E10 вперше з травня 2022 року перевищив позначку 2 євро за літр. Дизельне пальне подорожчало до 2,237 євро за літр — майже на 50 центів більше, ніж до війни проти Ірану. Обидва показники поки що не перевищили історичних максимумів, встановлених у березні 2022 року після вторгнення росії в Україну, пише DW.

Найдешевший бензин E10 вперше з травня 2022 року перевищив позначку 2 євро за літр.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що буде з цінами далі?

Вранці 10 березня ситуація продовжила погіршуватися: за даними на 7.15 ранку літр E10 коштував у середньому по країні 2,095 євро, літр дизеля — 2,237 євро. Обидва показники були значно вищими, ніж 9 березня.

Ціни на пальне зараз перебувають на рівні, схожому з першими місяцями після російського нападу на Україну в лютому 2022 року, проте до рекордних значень на той час поки не дотягують: дизель досяг історичного максимуму 2,321 євро 10 березня 2022 року, E10 — 2,202 євро 14 березня. Це на 15 та 17,4 цента відповідно більше, ніж у понеділок.

Ціна нафти є у нормальних умов головним чинником зміни ціни пальне. 9 березня вона тимчасово піднімалася вище 100 доларів за барель, але потім опустилася помітно нижче за цю позначку. Представник ADAC, проте, попередив про ризик так званого ефекту «ракети і пір'їнка»: зростання витрат негайно перекладається на споживачів, тоді як зниження значно повільніше.

Представник німецького Об'єднання власників АЗС Херберт Рабль заявив газеті Rheinische Post, що ніде в Європі ціни на пальне не зросли так сильно за минулий тиждень, як у Німеччині.

За його словами, причина у тому, що нафтові концерни негайно переклали високі ціни на нафту на споживачів. Рабль пророкував ціни на бензин у ФРН по 2,5 євро за літр і більше.

Нагадаємо

Найбільшим постачальником нафти для Німеччини є Норвегія з часткою 16,6 відсотка, на другому місці — США, на третьому — Лівія. Усього Німеччина імпортувала минулого року 75,7 млн. тонн нафти, з яких 6,1 відсотка надійшли з чотирьох близькосхідних країн — Іраку, ОАЕ, Саудівської Аравії та Ізраїлю. Інші держави регіону — Оман, Катар, Кувейт та Іран — нафту до Німеччини не постачали.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
