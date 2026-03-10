Щорічні втрати від «ювелірних схем» складають щонайменше 5,9 млрд грн — Гетманцев

Втрати бюджету від тіньових схем на ювелірному ринку можуть сягати щонайменше 5,9 млрд грн на рік. Про це заявив голова Податкового комітету Данило Гетманцев , який проаналізував діяльність великих гравців галузі та поширені практики мінімізації податків.

Ринок у тіні

За його словами, попри те що ювелірний ринок в Україні представлений відомими брендами, великими торговельними мережами та дорогими виробами, значна частина обороту в секторі може проходити у «тіні».

Він звернув увагу на низку типових схем, які використовуються компаніями для зменшення податкового навантаження. Зокрема, йдеться про офіційно низькі зарплати працівників — інколи на рівні близько 4 тисяч гривень, що суттєво нижче ринкових показників для цієї галузі. Водночас бренди активно інвестують у рекламу та розширення мережі продажів.

Окрім того, Гетманцев зазначив, що на ринку працює лише дві «білі» компанії - це Pandora (іноземний бренд) та наш українській Guzema. Воні сплачують податки та офіційно сплачують заробітні плати.