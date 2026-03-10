Щорічні втрати від «ювелірних схем» складають щонайменше 5,9 млрд грн — Гетманцев

Втрати бюджету від тіньових схем на ювелірному ринку можуть сягати щонайменше 5,9 млрд грн на рік. Про це заявив голова Податкового комітету Данило Гетманцев, який проаналізував діяльність великих гравців галузі та поширені практики мінімізації податків.
Ринок у тіні
За його словами, попри те що ювелірний ринок в Україні представлений відомими брендами, великими торговельними мережами та дорогими виробами, значна частина обороту в секторі може проходити у «тіні».
Він звернув увагу на низку типових схем, які використовуються компаніями для зменшення податкового навантаження. Зокрема, йдеться про офіційно низькі зарплати працівників — інколи на рівні близько 4 тисяч гривень, що суттєво нижче ринкових показників для цієї галузі. Водночас бренди активно інвестують у рекламу та розширення мережі продажів.
Окрім того, Гетманцев зазначив, що на ринку працює лише дві «білі» компанії - це Pandora (іноземний бренд) та наш українській Guzema. Воні сплачують податки та офіційно сплачують заробітні плати.
